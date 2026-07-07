San Miguel de Allende repite como mejor ciudad de Travel + Leisure

La pintoresca ciudad mexicana obtuvo los máximos honores en los Premios a la Mejor Película del Mundo de 2026.

Escondida en las tierras altas centrales de México se encuentra una ciudad de la época colonial conocida por sus encantadoras calles adoquinadas, su impresionante arquitectura y su escena gastronómica mundial: San Miguel de Allende.

Fundada en el siglo XVI y reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2008, la ciudad es uno de los ejemplos de diseño urbano más antiguos y mejor conservados de América del Norte. “La ciudad recuerda más a Europa que a América, con sus calles adoquinadas y callejones sinuosos que eventualmente conducen al corazón de la ciudad,” Zachary Rabinor, asesor de T+L A-List y cofundador de Journey Mexico, le dice a Travel + Leisure.

Ese encanto no ha pasado desapercibido. Año tras año, San Miguel de Allende obtiene los máximos honores de los exigentes viajeros de T+L, celebrado por su singular combinación de historia, cultura y sofisticación contemporánea. En 2026, el destino volvió a llamarse No. 1 ciudad del mundo en los premios World’s Best Awards de T+L.

Lo que realmente define la ciudad es su atmósfera: una mezcla magnética de tradición e influencia global. “Creativos, amantes de la gastronomía y románticos gravitan hacia San Miguel de Allende desde todas partes del mundo, agregando un toque cosmopolita al auténtico carácter mexicano de la ciudad,” dice Rabinor, y agrega que es un buen destino “de aterrizaje suave” para quienes visitan los destinos del interior de México por primera vez, ya que el inglés se habla ampliamente.