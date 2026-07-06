CR7 queda fuera de los cuartos de final

Cristiano Ronaldo se ha despedido de su sexta Copa del Mundo este lunes (06/07/2026). El avance de la selección portuguesa ha sido frenado de último minuto por su contraparte española con un gol marcado por Mikel Merino.
Así, la Selección Española ha logrado pasar a cuartos de final, en los que se enfrentará a Bélgica o Estados Unidos, dependiendo del resultado del partido que se jugará a las 6 de la tarde de este mismo día. El partido en cuestión ha sido objeto de diferentes polémicas dado que el presidente Donald Trump declarara públicamente que llamó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para pedirle reconsiderar la tarjeta roja que impedía al futbolista Folarin Bagolun participar de este encuentro.
«Únicamente he pedido una revisión porque no creo que haya sido una falta. E, insisto, ustedes saben que soy bueno en esto; no creo que haya sido una falta», dijo Trump, cuestionando la decisión tomada por el cuerpo de arbitraje que, de hecho, responde a la FIFA. La reinstalación del jugador ha sido aprobada por la Federación a pesar de la apelación presentada por la Real Asociación Belga de Fútbol.
El partido en el que se conocerá al próximo contendiente de España se jugará este 6 de julio a las 18h en el Seattle Field Stadium.