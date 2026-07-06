CR7 queda fuera de los cuartos de final

Cristiano Ronaldo se ha despedido de su sexta Copa del Mundo este lunes (06/07/2026). El avance de la selección portuguesa ha sido frenado de último minuto por su contraparte española con un gol marcado por Mikel Merino.

Así, la Selección Española ha logrado pasar a cuartos de final, en los que se enfrentará a Bélgica o Estados Unidos, dependiendo del resultado del partido que se jugará a las 6 de la tarde de este mismo día. El partido en cuestión ha sido objeto de diferentes polémicas dado que el presidente Donald Trump declarara públicamente que llamó a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para pedirle reconsiderar la tarjeta roja que impedía al futbolista Folarin Bagolun participar de este encuentro.

BREAKING: President Trump reveals the details of his conversation with FIFA President Gianni Infantino over the controversial red card call on star American player Folarin Balogun.



"All I did was ask for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm… pic.twitter.com/MD5Q9t44th — Fox News (@FoxNews) July 6, 2026

«Únicamente he pedido una revisión porque no creo que haya sido una falta. E, insisto, ustedes saben que soy bueno en esto; no creo que haya sido una falta», dijo Trump, cuestionando la decisión tomada por el cuerpo de arbitraje que, de hecho, responde a la FIFA. La reinstalación del jugador ha sido aprobada por la Federación a pesar de la apelación presentada por la Real Asociación Belga de Fútbol.

El partido en el que se conocerá al próximo contendiente de España se jugará este 6 de julio a las 18h en el Seattle Field Stadium.