Ricardo Sodi es reconocido por la Barra Mexicana de Abogados

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Author: Redacción
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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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