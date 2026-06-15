Policía Estatal de Chihuahua supera promedio nacional de confianza, según ENSU

La Policía Estatal de Chihuahua registró un nivel de confianza ciudadana de 62.3%, superior al promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

El dato fue presentado durante la Mesa Estatal de Construcción de Paz, encabezada por la gobernadora Maru Campos.

En la reunión también se informó que Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Parral mejoraron sus indicadores de percepción de seguridad entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, dijo que del 12 al 14 de junio fueron detenidas 82 personas por diversos delitos.

También reportó el aseguramiento de más de 6,000 vapeadores en la ciudad de Chihuahua. La mercancía tiene un valor estimado superior a 1.9 millones de pesos.

Francisco Sáenz Soto, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, presentó resultados en materia de procuración de justicia.

Entre ellos destacó una sentencia de 42 años de prisión por el feminicidio de una bebé de 3 meses. El fallo fue obtenido por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.

Las autoridades también anunciaron que en los próximos días entregarán equipamiento a corporaciones de seguridad pública.

El objetivo, dijeron, es reforzar la capacidad operativa de los cuerpos policiales y atender la incidencia delictiva.

En la reunión participaron el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda; el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González Moreno; y el comandante de la 42/a Zona Militar, David Antonio López Velasco.

También asistieron el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro Rodríguez; el fiscal federal en el estado, Victorino Porcayo Domínguez; el jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia, Armando Juárez Bejarano; la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Guadalupe Chávez Jiménez; y la titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, Zaira Carrasco Flores.