San Cristóbal de las Casas: el verano más fresco de Chiapas

San Cristóbal de las Casas es una de las mejores opciones para quienes quieren viajar en verano sin pasar todo el día bajo el sol. Ubicada en los Altos de Chiapas, a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, la ciudad ofrece un clima templado que la vuelve especialmente atractiva durante la temporada de calor.

Su encanto está en las calles empedradas, las fachadas coloridas, los templos coloniales, los mercados y la presencia viva de las comunidades indígenas de la región. Aquí el viaje no solo se mira: se camina, se come, se escucha y se conversa.

El andador Guadalupano y el andador Eclesiástico son buenos puntos para empezar. Desde ahí se puede llegar a cafeterías, restaurantes, tiendas de textiles, galerías y plazas donde la ciudad conserva un ritmo propio.

San Cristóbal también funciona como base para visitar lugares cercanos, como San Juan Chamula, Zinacantán o el Cañón del Sumidero. Eso permite combinar cultura, naturaleza y gastronomía en pocos días.

En verano, la lluvia puede aparecer por las tardes. Lejos de arruinar el viaje, muchas veces mejora la atmósfera: baja la temperatura, limpia las calles y deja una luz especial sobre los techos de teja.

Es un destino ideal para viajeros que buscan algo más que playa. San Cristóbal de las Casas está reconocido como Pueblo Mágico y la información turística oficial destaca su ubicación en los Altos de Chiapas, su clima templado y su riqueza cultural y arquitectónica