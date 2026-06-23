El Congreso de Chihuahua rechazó una reforma constitucional que buscaba blindar las elecciones locales frente a la intervención del crimen organizado.

La iniciativa planteaba incorporar causales específicas de nulidad electoral cuando se acreditara presión, violencia o influencia de grupos delictivos en una elección, con el objetivo de fortalecer la integridad de los procesos democráticos en la entidad.

El dictamen fue sometido a votación este domingo y obtuvo 19 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Aunque consiguió mayoría simple, no alcanzó la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución estatal, por lo que fue desechado.

Con este resultado, Chihuahua dejó pasar la oportunidad de convertirse en el primer estado del país en establecer mecanismos constitucionales para invalidar elecciones contaminadas por la intervención del crimen organizado.

La votación provocó una fuerte reacción del PAN, que acusó a Morena de bloquear una herramienta legal diseñada para proteger la democracia y sancionar la infiltración criminal en los procesos electorales.

«No tardó ni un día Morena en confirmar y darle la razón al mensaje de la gobernadora Maru Campos: cuando se trata de enfrentar al crimen organizado, Morena siempre encuentra un pretexto para mirar hacia otro lado», señalaron legisladores panistas.

Desde Acción Nacional sostuvieron que la reforma era una medida elemental para impedir que la presión, la violencia o la intervención de grupos criminales pudieran influir en el resultado de una elección.

«Chihuahua tenía la oportunidad de convertirse en el primer estado del país en blindar constitucionalmente sus elecciones contra la intervención del narco. Morena decidió impedirlo», afirmaron.

Los panistas también cuestionaron la postura de los legisladores morenistas al considerar que la reforma buscaba únicamente establecer consecuencias legales cuando existiera evidencia de participación del crimen organizado en un proceso electoral.

«Morena votó en contra de castigar y anular elecciones contaminadas por la delincuencia organizada. Ese es un hecho que no pueden esconder con discursos ni descalificaciones», acusaron.

Además, sostuvieron que el rechazo a la iniciativa envía un mensaje preocupante en un contexto nacional marcado por las denuncias sobre la influencia del crimen organizado en distintas regiones del país.

«Mientras millones de mexicanos exigen poner un alto al poder criminal, Morena rechazó una herramienta legal para defender la democracia. Es una decisión tan grave como reveladora», agregaron.

Las críticas continuaron al señalar que Morena ha negado reiteradamente cualquier vínculo político con grupos criminales, pero que al momento de votar una reforma para sancionar su intervención en elecciones decidió rechazarla.

«Hoy Morena perdió toda autoridad moral para hablar de combate al crimen organizado. Cuando tuvieron la oportunidad de actuar, votaron para que nada cambiara», afirmaron.

Para los promotores de la iniciativa, el debate trascendía diferencias partidistas y se centraba en garantizar que ninguna elección pudiera sostenerse cuando estuviera contaminada por la presión o intervención de organizaciones criminales.

La reforma quedó oficialmente desechada y el marco constitucional electoral de Chihuahua permanecerá sin modificaciones en esta materia.