A veinte años de su nacimiento, la emblemática estación de radio RMX vuelve de forma simbólica de manera virtual y estará al aire durante 72 horas, como parte de un homenaje a su historia y a la comunidad que marcó a toda una generación. El aniversario es impulsado por Gonzalo Oliveros, impulsor del proyecto y programador de RMX desde su lanzamiento en 2006.

Desde su origen, RMX fue una anomalía dentro de la radio comercial. Oliveros explica que se trató de una estación que, en realidad, nunca estuvo pensada para operar. “Es la historia de una estación totalmente accidentada y que no debió de haber existido por la sencilla razón de que era una estación que se había adquirido para intercambiar, no para que Imagen la operara. Como no se pudo por el enorme pasivo laboral que tenía, primero la dejaron durante unos años como una estación popera y luego la convertimos en RMX”, recordó Oliveros.

Ante la falta de una propuesta sólida surgida desde Guadalajara, Oliveros fue llamado a plantear una alternativa. “Como no había una idea realmente exitosa que hubiera llegado de Guadalajara, me dijeron a mí que qué haría yo. Expuse que quería ser como una franquicia y que se manejara sola, lo cual obviamente no pasó y terminé manejando la estación desde el inicio el 30 de enero de 2006, hasta que desapareció hace seis años”, explicó.

En lo personal y profesional, RMX representó un punto culminante en su carrera. “Es el proyecto más ambicioso, más divertido, más sorprendente a nivel radiofónico que he hecho”, afirmó. El reto no solo fue operar una estación a distancia, sino construir una red que terminó convirtiéndose en varias estaciones conectadas entre sí, con identidad propia y sin depender exclusivamente de la Ciudad de México.

Ese modelo permitió crear una cadena nacional descentralizada, impulsar voces locales y mezclar talentos de distintas regiones. “Crear figuras que no salieran de la Ciudad de México, como Miriam Rascol, Eduardo Vargas, Pablo González, Jair Cardozo, que combinaran con gente que estuviera en Ciudad de México”, dijo Oliveros, fue parte esencial del proyecto. De ese mismo ecosistema surgió el festival gratuito más grande del país, el 212.

Hoy, a 20 años de inicio de @RMXradio, seguimos soñando en el futuro



— GONZALO OLIVEROS (@goliveros) January 30, 2026

El «regreso» de RMX

El aniversario se conmemora ahora con una estación digital temporal que busca recuperar el espíritu original de RMX. “Más que un esfuerzo por conservarla, estamos haciendo un pequeño homenaje que durará 72 horas, chance un poquito más, en donde abrimos una estación de radio digital que suene como sonaba RMX, con los promocionales, la música, los identificativos”, explicó.

La intención no es solo recordar, sino reflexionar sobre el papel actual de la radio. “Intentando recordar por qué es importante la radio y por qué es importante ser creativos en radio, que no sea nada más lo que sucede hoy en día en el cuadrante radiofónico… la hora, la temperatura, el nombre de la canción y se acabó”, señaló. Para Oliveros, ese empobrecimiento creativo ya se vivía hace dos décadas y fue precisamente lo que detonó el nacimiento de RMX.

Desde su visión, la radio tiene un valor que ningún otro medio ha logrado replicar. “La radio es un disparador de ideas, la radio es una herramienta de cambio social. La radio es eso que pasa entre canción y canción”, apuntó. “Más importante todavía, la radio es ese punto que hace comunidad”, añadió.

Como lo dije en el programa de @QuesuenaenREAL y en el artículo de hoy en @Milenio, hicimos una travesura para festejar los #RMX20



Lanzamos una pop up station



Escuchen un pedacito de una estación de radio que ya no existe



— GONZALO OLIVEROS (@goliveros) January 29, 2026

Esa capacidad comunitaria, afirmó, no existe en las plataformas digitales actuales. “Eso no lo tiene ninguna red social, no lo tiene la televisión, no lo tiene el cine, no lo tiene TikTok, no lo tiene Twitter, que se vuelven lugares en donde el egoísmo del influencer termina por marcar todo lo que pasa alrededor, mientras que la radio es una construcción colectiva”, sostuvo.

El impacto de RMX fue particularmente profundo en Guadalajara. “Es una comunidad que cambió Guadalajara. La Guadalajara que existía en el 2006 era una Guadalajara cerrada, muy mocha, con muy poco input social”, afirmó Oliveros. Desde la estación se abrieron discusiones sobre la recuperación de espacios públicos, la crítica al poder, la corrupción y la payola, así como la necesidad de equilibrar la voz ciudadana frente a la política.

Aunque hoy esa comunidad no tiene un espacio en la radio analógica, su influencia se extendió a otras ciudades del país. Querétaro, San Miguel, Laredo, Torreón y la Ciudad de México vivieron discusiones similares impulsadas por el mismo espíritu crítico y comunitario que definió a RMX.

Por eso, cuando se le pregunta si RMX marcó un antes y un después en la radio mexicana, Oliveros no duda. “Claro que sí. Si no hubiera un antes y un después de RMX, no estaríamos haciendo este aniversario. Si no hubiera un antes y un después, la gente en Guadalajara no pediría un 212”.

Durante 72 horas, RMX vuelve en formato digital no como un ejercicio de nostalgia, sino como un recordatorio de lo que la radio fue capaz de provocar y de lo que, insiste su creador, todavía podría volver a ser.

La puedes sintonizar aquí.