La inteligencia artificial dejó de ser solo una herramienta de apoyo para convertirse en protagonista de una nueva forma de contar historias. La productora Time Studios estrenó los primeros episodios y el tráiler oficial de On This Day… 1776, una serie animada desarrollada con inteligencia artificial y liderada por el cineasta Darren Aronofsky, conocido por películas como La ballena y Réquiem por un sueño.

El proyecto marca un punto de inflexión en la industria audiovisual: se trata de una de las primeras series históricas creadas con un uso intensivo y deliberado de IA, justo en la antesala del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que se conmemorará en julio de 2026.

Una serie para volver a mirar 1776 desde otro ángulo

Disponible de forma gratuita en el canal de YouTube de Time, On This Day… 1776 propone un recorrido semanal por los acontecimientos clave del año en que se gestó la independencia estadounidense. Cada episodio, de corta duración, revive hechos históricos concretos en la fecha exacta en que ocurrieron, alejándose del tono solemne y distante con el que suelen narrarse estos episodios.

La apuesta es clara: mostrar la Revolución Americana no como una historia inevitable, sino como un proceso frágil, lleno de dudas, tensiones y decisiones humanas que pudieron haber salido mal. La serie busca acercar esos momentos fundacionales a nuevas audiencias, con un lenguaje visual más cercano a los hábitos actuales de consumo.

Inteligencia artificial al servicio de la narrativa

El desarrollo de la serie estuvo a cargo de Primordial Soup, el estudio de inteligencia artificial de Aronofsky, en colaboración con Google DeepMind. La producción combina animación tradicional con herramientas de IA que permiten recrear escenas históricas de manera ágil y estilizada, sin recurrir a los clichés visuales habituales.

Lejos de plantear a la IA como sustituto del trabajo humano, el equipo creativo ha insistido en que se trata de una herramienta de expansión creativa. La serie cuenta con guiones escritos por un equipo liderado por Lucas Sussman, música original de Jordan Dykstra y voces en off realizadas por actores sindicalizados, reforzando el componente humano del relato.

Episodios breves, momentos clave

Cada capítulo se centra en un hecho puntual de 1776. El primer episodio traslada al espectador a Somerville, Massachusetts, donde George Washington izó la Bandera de la Unión Continental para elevar la moral de sus tropas. El segundo aborda la influencia de Benjamin Franklin sobre Thomas Paine y la importancia de Common Sense en la construcción del discurso revolucionario.

El formato breve y episódico permite que la serie funcione tanto como cápsula educativa como contenido de divulgación histórica pensado para plataformas digitales, sin perder rigor ni profundidad.

¿El inicio de una nueva era audiovisual?

On This Day… 1776 no solo propone una nueva forma de mirar la historia, también abre un debate más amplio sobre el papel de la inteligencia artificial en la creación cultural. En un momento en el que la industria discute límites, derechos y alcances de estas tecnologías, el proyecto se presenta como un experimento controlado, liderado por artistas y con una intención narrativa clara.

Más que una curiosidad tecnológica, la serie apunta a convertirse en un precedente sobre cómo la IA puede integrarse a la producción audiovisual sin borrar la autoría ni la sensibilidad humana.