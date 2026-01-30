Pedro Torres, uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana y figura clave en la historia de Televisa, murió este lunes, según se confirmó en el medio artístico. Su fallecimiento generó reacciones inmediatas entre colegas, actores y televidentes que crecieron con los programas que impulsó durante décadas.

Aunque hasta el momento no se han hecho públicos los detalles sobre las causas de su muerte, la noticia provocó una oleada de mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria, considerada fundamental para entender la evolución del entretenimiento televisivo en México.

¿Quién fue Pedro Torres?

Pedro Torres fue un productor mexicano con una carrera extensa y decisiva en la televisión nacional. A lo largo de los años se consolidó como uno de los creativos más cercanos a los grandes proyectos de entretenimiento de Televisa, apostando por formatos ambiciosos, eventos especiales y producciones que mezclaban espectáculo, música y narrativa televisiva.

Su estilo se caracterizó por elevar el nivel de producción, incorporar elementos innovadores para su época y entender el gusto del público masivo, lo que le permitió mantenerse vigente durante varios cambios generacionales dentro de la industria.

Con profunda tristeza me entero que Pedro Torres, ha muerto.

Un hombre que nos deja un legado muy importante pero sobretodo un legado de amor; un gran amigo.

Pedro querido te quedas en el corazón de México para siempre,

FF pic.twitter.com/g3ncrEfvLb — Fernanda Familiar (@qtf) January 30, 2026

Su legado en la televisión mexicana

Torres fue responsable de programas y especiales que marcaron a distintas generaciones de televidentes. Su trabajo ayudó a definir una etapa de la televisión abierta en México, cuando los grandes eventos y las producciones de alto impacto eran parte central de la conversación pública.

Más allá de los ratings, su legado se refleja en la forma en que muchos productores posteriores entendieron el entretenimiento televisivo: como un espacio de espectáculo total, pensado para conectar emocionalmente con millones de personas al mismo tiempo.

Reacciones tras su fallecimiento

Tras conocerse la noticia, distintas figuras del medio expresaron su pesar y destacaron la influencia de Pedro Torres en sus carreras y en la industria. Para muchos, su muerte representa el cierre de una etapa importante de la televisión mexicana, ligada a una forma de hacer televisión que hoy ya es parte de la memoria colectiva.

Por ahora, familiares y personas cercanas no han ofrecido información adicional, mientras el mundo del espectáculo recuerda a uno de los productores que ayudó a construir la televisión que definió a toda una generación.