Recientemente, el mundo de la ciencia dio a conocer la noticia de una nueva enfermedad, derivada de un virus de origen animal denominado Langya.

En ese sentido, se sabe que los contagios ocurrieron alrededor de las provincias de Shandong y Henan, esto de acuerdo con un estudio publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine el pasado 4 de agosto.

A todo esto, se reportó un estimado de 35 pacientes infectados con Langya, quienes presentaron síntomas como fiebre, cansancio, tos, falta de apetito, dolores de cabeza, dolores musculares y náuseas. Entre los que se presume que tan sólo un pequeño porcentaje presentó disminución de los glóbulos blancos, un bajo recuento de plaquetas, insuficiencia hepática e insuficiencia renal.

Así mismo, el estudio realizado por los científicos también indicó que Langya es un virus del tipo Henipavirus, los cuales se caracterizan por provocar enfermedades en humanos y en animales domésticos, aunque aún no se ha podido determinar si puede transmitirse de una persona a otra.