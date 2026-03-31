La Secretaría de Salud aseguró este martes que la transmisión del sarampión ya muestra una tendencia a la baja en las 32 entidades del país, después de varias semanas de campaña intensiva de vacunación. Durante la mañanera, el subsecretario Eduardo Clark informó que desde el 12 de febrero se han aplicado 17.2 millones de dosis y sostuvo que el descenso ya se observa de forma consecutiva en las últimas cuatro semanas.

Clark explicó que la meta pactada con los gobernadores es llegar a 25 millones de personas vacunadas durante este periodo de intensificación. Según dijo, el avance actual coloca al gobierno “alineado” para cumplir esa meta, luego de una estrategia que arrancó en la semana del 7 de febrero con 1.7 millones de aplicaciones y que en su punto más alto alcanzó 3.4 millones en una sola semana.

El funcionario insistió en que la prioridad sigue puesta en niñas y niños, especialmente entre los 6 meses y los 12 años, por ser el grupo más vulnerable. Precisó que deben vacunarse quienes no hayan recibido ninguna dosis, así como quienes solo tengan una y ya hayan cumplido más de seis meses desde esa aplicación. También llamó a personas de 13 a 49 años con esquema incompleto o incierto a acudir a vacunarse.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, afirmó que la transmisión de sarampión va en descenso en las 32 entidades del país.



Dijo que, en las últimas siete semanas, se han aplicado 17.2 millones de vacunas.



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La baja llega después de semanas de alerta por el brote

El mensaje de hoy llega después de varios meses de presión regional por el repunte del sarampión. A inicios de febrero, la OPS emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos en las Américas y señaló que, solo en las primeras tres semanas de 2026, México acumulaba 740 casos confirmados, la cifra más alta entre los países reportados entonces.

Además, la OPS advirtió en marzo que el aumento sostenido de contagios en la región estaba poniendo bajo tensión el estatus de eliminación del sarampión en varios países de América. En ese contexto, la Secretaría de Salud ha apostado por acelerar la cobertura con vacunación gratuita y universal en cualquier centro de salud público del país, independientemente de la institución a la que esté afiliada cada persona.

Clark pidió no confiarse pese a la baja reciente. Su mensaje fue que el sarampión “va claramente a la baja”, pero que todavía hace falta mantener la guardia alta para evitar nuevos brotes. También recordó que hay más de 20 mil puntos de vacunación disponibles en el país para continuar ampliando la cobertura.