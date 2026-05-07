Guía infectado con hantavirus habla de lo duro de la enfermedad: “Estoy aislado”

El brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius sigue bajo vigilancia internacional, mientras pasajeros y trabajadores del barco permanecen bajo protocolos médicos en distintos países.

Uno de los casos que más atención generó es el de Martin Anstee, ciudadano británico de 56 años y guía de expedición del crucero, quien fue evacuado en helicóptero después de presentar síntomas relacionados con la enfermedad.

Tras su traslado, Anstee habló con medios británicos y confirmó que permanece hospitalizado, estable y en aislamiento, mientras espera nuevos estudios médicos para conocer con mayor precisión su estado de salud.

El guía explicó que todavía no sabe cuánto tiempo deberá permanecer internado. También señaló que, hasta ese momento, no se sentía gravemente enfermo, aunque los médicos continuaban realizándole pruebas.

El caso ocurre mientras la Organización Mundial de la Salud informó que los contagios confirmados relacionados con el brote aumentaron a cinco, luego de que análisis de laboratorio validaran casos que inicialmente eran considerados sospechosos.

Martin Anstee fue evacuado tras presentar síntomas

Martin Anstee trabajaba como guía de expedición dentro del MV Hondius, embarcación que quedó bajo seguimiento sanitario tras detectarse casos de hantavirus entre personas que viajaban a bordo.

BREAKING: Sky News has interviewed the British hantavirus patient who was evacuated to the Netherlands earlier today.



Martin Anstee has told us that 'I have no idea how long I'll be in hospital'.



Follow our live blog for more updates: https://t.co/SRnzLAocOB pic.twitter.com/dLhbn53d35 — Sky News (@SkyNews) May 6, 2026

Horas antes de que su caso se hiciera público, usuarios en redes sociales comenzaron a revisar sus publicaciones recientes. Una de las más comentadas fue una actualización hecha desde el propio crucero, en la que promovía una nueva expedición marítima y compartía imágenes del recorrido.

La publicación no hacía referencia a una emergencia sanitaria ni a problemas dentro del barco. Sin embargo, comenzó a circular con fuerza porque fue una de sus últimas actualizaciones visibles antes de que se reportaran contagios, evacuaciones médicas y aislamiento de pasajeros.

De acuerdo con medios británicos, Anstee compartía contenido relacionado con las actividades turísticas y de exploración que realizaba junto a los pasajeros durante el viaje.

Después fue evacuado en helicóptero y trasladado a un hospital. Desde ahí confirmó que estaba aislado y bajo observación médica.

El guía señaló que aún debía someterse a más pruebas y que no tenía una fecha clara para salir del hospital. Su caso se sumó al seguimiento internacional de personas que estuvieron en contacto con el brote dentro del crucero.

Pasajeros siguen bajo revisión tras el brote en el MV Hondius

Autoridades sanitarias del Reino Unido confirmaron que otras personas que estuvieron en el crucero recibieron instrucciones de mantenerse aisladas tras regresar por cuenta propia al país.

Mientras tanto, el MV Hondius permanece bajo protocolos especiales y se dirige hacia las Islas Canarias, donde los pasajeros serán sometidos a nuevas revisiones médicas antes de poder regresar a sus países de origen.

Autoridades españolas señalaron que el desembarco se realizará de manera controlada para reducir riesgos adicionales. El plan contempla traslados directos desde el puerto hacia aeropuertos, evitando zonas públicas durante el proceso.

El hantavirus está asociado principalmente con el contacto con roedores o con superficies contaminadas por estos animales. Según el tipo de infección, puede provocar síntomas respiratorios y complicaciones severas.

El brote en el crucero generó atención por el número de personas involucradas, las evacuaciones médicas y la coordinación internacional necesaria para vigilar a pasajeros y tripulantes.

Mientras avanza la investigación sobre el origen exacto del brote, las publicaciones compartidas por pasajeros y trabajadores antes de la emergencia siguen circulando en redes sociales como parte del seguimiento público del caso.