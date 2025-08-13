En un episodio que deja al descubierto la realidad del sistema de salud en Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle, sin proponérselo, reveló el desabasto crítico de medicamentos en el Hospital Rural del IMSS-Bienestar en Zongolica.

El hecho ocurrió durante una visita oficial para revisar obras en la región. Según el propio personal médico, el hospital cuenta únicamente con 40 de las 195 claves de medicamentos que deberían estar disponibles, lo que representa un desabasto cercano al 80%.

La visita estaba planeada originalmente para otro hospital, previamente abastecido al 100% para la ocasión, pero una falla en la logística llevó a Nahle a un centro médico que no estaba preparado para la supervisión. Fue así como, frente a cámaras y testigos, un doctor jefe del hospital le explicó la grave situación.

En lugar de escuchar la explicación completa, la gobernadora intentó aparentar diligencia alzando la voz y prometiendo soluciones inmediatas. Sin embargo, el momento dejó en evidencia una contradicción directa con el discurso oficial del gobierno federal y estatal, que han negado sistemáticamente que exista desabasto.

Este incidente no solo expone las carencias en el sector salud, sino que también reabre el debate sobre los recortes presupuestales y la centralización de las compras de medicamentos en el actual sexenio. Según datos de la propia Secretaría de Salud, desde 2019 se han reportado múltiples episodios de falta de insumos médicos en hospitales públicos, afectando especialmente a comunidades rurales e indígenas.

La promesa de Rocío Nahle de abastecer el hospital rural de Zongolica llega tarde para quienes han visto suspendidos tratamientos vitales. Mientras tanto, el episodio se ha viralizado como ejemplo del abismo que existe entre la narrativa política y la realidad en el sistema de salud.