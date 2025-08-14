Profeco emplaza a Sony por no exhibir precios de PlayStation en pesos mexicanos

Ciudad de México. – La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) notificó formalmente a Sony, titular de la marca PlayStation, para exigirle que exhiba los precios de sus productos en moneda nacional y con el precio final a pagar, tal como lo establece la ley.

De acuerdo con el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), los precios deben exhibirse obligatoriamente en pesos mexicanos. Además, el artículo 7 Bis señala que el total debe incluir todos los cargos que el consumidor deba cubrir, incluyendo el IVA.

El exhorto de Profeco llega tras denuncias de consumidores que señalan que la plataforma y los puntos de venta de PlayStation muestran precios en dólares y sin desglosar impuestos, lo que podría confundir y desinformar a los compradores.

La dependencia invitó a todas las personas afectadas a formalizar su queja a través de los canales institucionales, con el fin de iniciar procesos formales de defensa.

Un problema que no es nuevo

Este caso pone nuevamente sobre la mesa la práctica de empresas multinacionales que operan en México pero fijan sus precios en divisas extranjeras o sin la transparencia fiscal requerida. Este tipo de acciones no solo violan la LFPC, sino que colocan al consumidor en desventaja, pues impiden conocer con claridad el precio real del producto antes de pagar.

En un país donde el salario mínimo es de apenas $249 pesos diarios, la falta de información clara y en la moneda local genera desigualdad y abuso hacia quienes desean adquirir productos de alto valor como las consolas y videojuegos.

El caso de Sony se suma a una larga lista de empresas tecnológicas que han sido señaladas por prácticas similares, y abre nuevamente el debate sobre qué tan efectiva es la supervisión de Profeco y si las sanciones realmente disuaden este tipo de irregularidades.