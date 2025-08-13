El Gobierno Federal ha anunciado que, a través de la combinación de la Pensión para el Bienestar y beneficios del INAPAM, algunos adultos mayores podrían alcanzar ingresos de hasta $18,800 pesos mensuales.

Pero esta promesa llega en un contexto donde la deuda neta federal ya alcanza los 15 billones 868 mil millones de pesos, y 83.9 % de ella es deuda interna. La forma más directa en la que un país paga sus deudas es a través de los impuestos que aportan los ciudadanos.

En otras palabras: mientras el gobierno reparte dinero, somos nosotros quienes lo financiamos.

La pregunta que incomoda: ¿de dónde sale el dinero?

El panorama económico y social muestra fuertes contradicciones:

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presenta fallas estructurales y reportes de colapso en áreas clave.

presenta fallas estructurales y reportes de colapso en áreas clave. Hospitales del IMSS en diversos estados han sufrido inundaciones y siguen sin infraestructura adecuada.

en diversos estados han sufrido inundaciones y siguen sin infraestructura adecuada. El desabasto de medicamentos persiste, con clínicas rurales operando con menos del 50% de las medicinas esenciales.

Y aun así, se destinan recursos crecientes a programas sociales que no siempre tienen una estrategia clara de financiamiento.

Cálculo de la deuda por persona

Con 15.8 billones de deuda y una población estimada de 100 millones de habitantes, cada mexicano tendría que aportar alrededor de $158,680 pesos solo para cubrir la deuda interna actual.

Concepto Monto estimado Adulto mayor (Bienestar + INAPAM) hasta $18,800 mensuales Deuda interna por persona $158,680 (pago único) Salario promedio nacional (IMSS) $18,076 mensuales

¿Es sostenible esta política?

A favor : representa un ingreso digno para personas que han trabajado toda su vida.

: representa un ingreso digno para personas que han trabajado toda su vida. En contra : sin una política fiscal robusta y con infraestructura colapsando, estos pagos podrían comprometer aún más las finanzas públicas.

: sin una política fiscal robusta y con infraestructura colapsando, estos pagos podrían comprometer aún más las finanzas públicas. El problema no es apoyar, sino apoyar con dinero que no tenemos, en un país que ya depende fuertemente de la deuda y de los impuestos que pagan trabajadores y empresas.

