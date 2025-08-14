Durante su conferencia matutina de este miércoles en Piedras Negras, Coahuila, el alcalde morenista Jacobo Rodríguez González reaccionó airadamente cuando una reportera le preguntó si también estaría dispuesto a hacerse una prueba antidoping, como ya se aplicó al personal del Ayuntamiento.

Aunque previamente había respaldado estas pruebas para bomberos y otros empleados municipales, al ser cuestionado sobre si él se sometería a la misma medida, respondió con molestia:

“¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado?”

— Jacobo Rodríguez González.

Después, procedió a atacar a la reportera Lucy Martínez:

«Te la pasas con los regidores, ahí molestando. […] Aburres ahí, no haces nada.»

Aunque la reportera aclaró que su pregunta no implicaba una acusación, el alcalde evadió y desvió el tema, cuestionando por qué esa misma pregunta no se dirigía a otros políticos locales. El intercambio terminó con el micrófono de la reportera retirado por personal de apoyo.

¿Qué expone este episodio?

Este incidente exhibe una profunda contradicción entre discurso y práctica pública. Aún más preocupante en un clima político donde las redes de corrupción y nepotismo han sido destapadas recientemente. La actitud del alcalde, negándose a dar transparencia de manera voluntaria y tildando la pregunta como ataque refuerza la percepción de una autoridad al margen del escrutinio ciudadano.

Cuando las medidas anticorrupción no aplican a quienes las promueven, el resultado no es protección ciudadana, sino impunidad institucional.

