Durante su conferencia matutina de este miércoles en Piedras Negras, Coahuila, el alcalde morenista Jacobo Rodríguez González reaccionó airadamente cuando una reportera le preguntó si también estaría dispuesto a hacerse una prueba antidoping, como ya se aplicó al personal del Ayuntamiento.
Aunque previamente había respaldado estas pruebas para bomberos y otros empleados municipales, al ser cuestionado sobre si él se sometería a la misma medida, respondió con molestia:
“¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado?”
— Jacobo Rodríguez González.
Después, procedió a atacar a la reportera Lucy Martínez:
«Te la pasas con los regidores, ahí molestando. […] Aburres ahí, no haces nada.»
Aunque la reportera aclaró que su pregunta no implicaba una acusación, el alcalde evadió y desvió el tema, cuestionando por qué esa misma pregunta no se dirigía a otros políticos locales. El intercambio terminó con el micrófono de la reportera retirado por personal de apoyo.
¿Qué expone este episodio?
Este incidente exhibe una profunda contradicción entre discurso y práctica pública. Aún más preocupante en un clima político donde las redes de corrupción y nepotismo han sido destapadas recientemente. La actitud del alcalde, negándose a dar transparencia de manera voluntaria y tildando la pregunta como ataque refuerza la percepción de una autoridad al margen del escrutinio ciudadano.
Cuando las medidas anticorrupción no aplican a quienes las promueven, el resultado no es protección ciudadana, sino impunidad institucional.
Opinión de Fernanda familiar:
“Hacer antidoping a otros mientras tú mismo lo evades no es prudencia: es hipocresía. El verdadero liderazgo no se mide por cuánta autoridad ejerces, sino por cuánta transparencia estás dispuesto a mostrar.”