Alcalde Jacobo Rodríguez se niega al antidoping y confronta a reportera: ¿ejemplo de transparencia o muestra de impunidad?

Durante su conferencia matutina de este miércoles en Piedras Negras, Coahuila, el alcalde morenista Jacobo Rodríguez González reaccionó airadamente cuando una reportera le preguntó si también estaría dispuesto a hacerse una prueba antidoping, como ya se aplicó al personal del Ayuntamiento.

Aunque previamente había respaldado estas pruebas para bomberos y otros empleados municipales, al ser cuestionado sobre si él se sometería a la misma medida, respondió con molestia:

“¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que estoy drogado?”
— Jacobo Rodríguez González.

Después, procedió a atacar a la reportera Lucy Martínez:

«Te la pasas con los regidores, ahí molestando. […] Aburres ahí, no haces nada.»

Aunque la reportera aclaró que su pregunta no implicaba una acusación, el alcalde evadió y desvió el tema, cuestionando por qué esa misma pregunta no se dirigía a otros políticos locales. El intercambio terminó con el micrófono de la reportera retirado por personal de apoyo.

¿Qué expone este episodio?

Este incidente exhibe una profunda contradicción entre discurso y práctica pública. Aún más preocupante en un clima político donde las redes de corrupción y nepotismo han sido destapadas recientemente. La actitud del alcalde, negándose a dar transparencia de manera voluntaria y tildando la pregunta como ataque refuerza la percepción de una autoridad al margen del escrutinio ciudadano.

Cuando las medidas anticorrupción no aplican a quienes las promueven, el resultado no es protección ciudadana, sino impunidad institucional.

Opinión de Fernanda familiar:

“Hacer antidoping a otros mientras tú mismo lo evades no es prudencia: es hipocresía. El verdadero liderazgo no se mide por cuánta autoridad ejerces, sino por cuánta transparencia estás dispuesto a mostrar.”

