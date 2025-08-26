martes, agosto 26, 2025
Noroña se queja: “Es inhumano viajar 13 horas en clase turista”

Noticias
Sofia Arias
Sofia Arias
Less than 1 min.read

El senador Gerardo Fernández Noroña volvió a encender la polémica tras declarar que viajar en clase turista a Italia durante 13 horas es “inhumano”.

La frase surgió en una entrevista con el periodista Hernán Gómez, cuando el legislador defendía su asistencia a Roma para dar un discurso. Para Noroña, los señalamientos en su contra son injustos, pues insiste en que no viajó en primera clase, sino en económica.

Sin embargo, la forma en que se expresó provocó una ola de críticas en redes sociales y medios: en un país donde millones de personas ni siquiera pueden costear un boleto de avión, quejarse de la incomodidad de un vuelo internacional suena desconectado de la realidad social.

Más allá del debate personal, el episodio refleja la tensión entre el discurso de austeridad defendido por la 4T y la percepción ciudadana de que sus representantes se quejan de privilegios que para la mayoría resultan inalcanzables.

Sofia Arias
Sofia Arias

