Ciudad de México, 26 de agosto de 2025. Después de casi dos años de romance que conquistó al mundo, Taylor Swift y Travis Kelce hicieron público su compromiso con una romántica publicación en Instagram. La cantante lo anunció con humor: “Your English teacher and your gym teacher are getting married.”

Línea del tiempo de su historia de amor

Su relación comenzó en julio de 2023, tras un tímido intento de Kelce por entregarle una pulsera con su número durante un concierto de la gira Eras Tour. Poco después, se les empezó a ver juntos en juegos, eventos y apariciones públicas que consolidaron su vínculo.

Fuente del compromiso y anuncio:

La pareja compartió varias fotos, incluyendo una de Kelce arrodillado y otra del anillo de compromiso.

Un compromiso esperado

Fuentes cercanas al entorno de la pareja revelan que, tras meses de intimidad y complicidad, ambos están seguros del siguiente paso y visualizan una vida juntos, incluyendo matrimonio y familia.

Lo que dice la pareja

Taylor ha dejado claro que desea separar sus proyectos creativos de su vida personal, por lo que cualquier “Easter egg” en su música no apunta al compromiso sino a su trabajo artístico.