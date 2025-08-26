martes, agosto 26, 2025
Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”

Tendencia
Sofia Arias
Author: Sofia Arias
1 min.read

Ciudad de México, 26 de agosto de 2025. Después de casi dos años de romance que conquistó al mundo, Taylor Swift y Travis Kelce hicieron público su compromiso con una romántica publicación en Instagram. La cantante lo anunció con humor: “Your English teacher and your gym teacher are getting married.”

Línea del tiempo de su historia de amor

Su relación comenzó en julio de 2023, tras un tímido intento de Kelce por entregarle una pulsera con su número durante un concierto de la gira Eras Tour. Poco después, se les empezó a ver juntos en juegos, eventos y apariciones públicas que consolidaron su vínculo.

Fuente del compromiso y anuncio:

  • La pareja compartió varias fotos, incluyendo una de Kelce arrodillado y otra del anillo de compromiso.

Un compromiso esperado

Fuentes cercanas al entorno de la pareja revelan que, tras meses de intimidad y complicidad, ambos están seguros del siguiente paso y visualizan una vida juntos, incluyendo matrimonio y familia.

Lo que dice la pareja

Taylor ha dejado claro que desea separar sus proyectos creativos de su vida personal, por lo que cualquier “Easter egg” en su música no apunta al compromiso sino a su trabajo artístico.

Artículo anterior
“Caserones tendríamos”: Noroña minimiza confesión de El Mayo Zambada sobre sobornos
Sofia Arias
Sofia Arias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.