Ciudad de México, 26 de agosto de 2025. Sergio “Checo” Pérez, el piloto mexicano con seis victorias en la Fórmula 1, ha sido oficialmente confirmado como uno de los dos pilotos titulares del nuevo equipo Cadillac F1 Team para su temporada debut en 2026, junto al finlandés Valtteri Bottas. Gracias a su experiencia y capacidad técnica, la dupla buscará impulsar al equipo estadounidense desde sus primeros días en la competición.

El paso de Checo Pérez por Red Bull

Tras varios años en escuderías de media tabla (Sauber, McLaren, Force India y Racing Point), Sergio Pérez dio el gran salto en 2021 al firmar con Red Bull Racing, convirtiéndose en el primer mexicano en un equipo de élite desde Pedro Rodríguez en los años 70.

Su papel fue crucial para que Red Bull consolidara su dominio en la Fórmula 1:

2021

Ganó en Azerbaiyán y fue decisivo en Abu Dabi, defendiendo posiciones que ayudaron a Max Verstappen a conquistar su primer campeonato mundial.

2022

Triunfó en Mónaco y Singapur, finalizó tercero en el campeonato y contribuyó al título de constructores de Red Bull, el primero desde 2013.

2023

Sumó victorias en Arabia Saudita y Azerbaiyán, alcanzando el subcampeonato mundial , el mejor resultado de un mexicano en la historia de la F1.

2024

Aunque tuvo altibajos, acumuló podios importantes y aseguró puntos clave para el equipo. Al terminar cuarto en el campeonato, Red Bull optó por no renovarlo, dejando abierta la puerta a Cadillac.

En total, con Red Bull consiguió 6 victorias, 37 podios y un subcampeonato mundial, además de ser pieza esencial en los campeonatos de constructores de 2022, 2023 y 2024.

El nuevo comienzo con Cadillac

Nueva fuerza en la F1 : Cadillac, respaldado por General Motors y TWG Global, será el undécimo equipo en la parrilla de Fórmula 1 en 2026.

: Cadillac, respaldado por General Motors y TWG Global, será el undécimo equipo en la parrilla de Fórmula 1 en 2026. Apoyo técnico : Arrancará con motores Ferrari, con la meta de desarrollar su propio motor Cadillac en 2029.

: Arrancará con motores Ferrari, con la meta de desarrollar su propio motor Cadillac en 2029. Operación global: Tendrá sedes en Estados Unidos (Indianápolis, Fishers y Charlotte) y Reino Unido (Silverstone).

“Es un honor ayudar a llevar esta gran marca a la F1. Es una responsabilidad enorme, pero confío en estar a la altura”, declaró Pérez tras confirmarse su fichaje.