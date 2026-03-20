Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, presentó a los equipos de la Educational Football Program que representarán al estado en un torneo internacional de futbol que se celebrará en Madrid, en el arranque de la temporada 2026.

Durante el evento, realizado en las instalaciones de Graftech Internacional y con la asistencia de alrededor de 300 personas, se dio a conocer al equipo de Centros Comunitarios Nuevo León, integrado por 12 jóvenes, 9 hombres y 3 mujeres, que competirá en la categoría U-14 del Desafío Mundial.

En la misma jornada también fueron presentados los equipos U-10 y U-12 de la Escuela de Futbol True Sports Educational Football Program.

“La primera vez que fue un equipo como ustedes a Madrid, íbamos con mucho miedo, íbamos poquitos, un equipo solito de México, uno contra el mundo y nos trajimos la Copa”, dijo Herrera.

“Imagínense que podemos lograr ahora que vamos toda esta gran familia, tres equipos representando a Nuevo León, nueve representando a México. Qué orgullo que ahora vamos una gran familia, aunque la copa no la vamos a traer a Nuevo León”, agregó.

Nuevo León volverá a competir con un equipo mixto

Durante su mensaje, la funcionaria destacó el trabajo que se realiza en los Centros Comunitarios con infancias y adolescencias, y subrayó que el representativo de Nuevo León mantiene una apuesta por la inclusión al competir nuevamente con un equipo mixto.

“Sin miedo alguno, vamos con la mirada de frente, vamos a jugar limpio, vamos a seguir apoyando a nuestras juventudes, a nuestros niños, a nuestras niñas, somos el primer equipo que llevamos un equipo mixto, lo llevamos desde la primera temporada y nuestras chavas metieron goles. Y ahora no va a ser la excepción, porque aquí tenemos goleadoras”, afirmó.

Herrera también señaló que el deporte funciona como una vía de desarrollo integral para niñas, niños y jóvenes.

“El deporte es la puerta de entrada que tenemos todos para seguirnos desarrollando integralmente, desarrollarnos en valores, hacer ejercicio, tener programas de prevención y lograr que todos ustedes cumplan su gran meta, porque seguramente ustedes traen en su cabeza: ‘quiero ser una o un gran futbolista’ y nosotros estamos aquí para apoyarlos”, expresó.

El programa ha atendido a 3 mil 600 usuarios

La Secretaría de Igualdad e Inclusión informó que el programa de selección y capacitación de jóvenes deportistas de los Centros Comunitarios ha fortalecido su alcance en los últimos años, con atención a 3 mil 600 usuarios en talleres, torneos y clínicas deportivas.

El proceso de integración del equipo que viajará a Madrid comenzó con torneos de barrios en los que participaron 2 mil 16 jóvenes. Después, en torneos Intercentros de equipos mixtos de futbol, fueron elegidos 972 deportistas para participar en visorías, de las que se seleccionó a 50 niñas y niños.

Más adelante se realizó una preselección de 15 participantes, hasta conformar el representativo final de 12 jóvenes que llevará a Centros Comunitarios Nuevo León a competir en la categoría U-14.

Nuevo León ya sabe lo que es ganar en Madrid

La participación internacional de este programa ya ha dado resultados en años anteriores. En la edición 2023 del Desafío Mundial, el equipo representativo de Nuevo León, conformado por jóvenes de los Centros Comunitarios de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, se coronó campeón.

En las ediciones 2024 y 2025 del torneo internacional, el equipo de los Centros Comunitarios volvió a representar a México y alcanzó el subcampeonato.

Durante la presentación, Martha Herrera estuvo acompañada por Elizandra Bonatto, directora general de True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid Clinics en algunos territorios de México; José Ángel Vargas, CEO de Fundación Posta, e integrantes de HEB en la Comunidad, quienes entregaron los uniformes que portarán las y los jugadores del grupo oficial de Centros Comunitarios Nuevo León.