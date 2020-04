La empresa Smith Healthcare, dedicada a la fabricación de productos respiratorios para exportación a los Estados Unidos (EU), recurrió al Canciller Marcelo Ebrard y al Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, para poder seguir operando en Tijuana, tras ser suspendida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

«Les dijimos que, si querían ser considerados dentro de las actividades esenciales, debía haber un beneficio para le gente de Baja California (BC), que nos vendieran ventiladores, pero se negaron», dijo Bonilla.

“Vamos a usar su mano de obra, vamos a usar su infraestructura, vamos a usar todo lo que me ofrecen porque nosotros venimos a darles trabajo, porque eso es lo que ustedes necesitan, esa fue la actitud de ellos”, agregó.

Relató que el canciller le habló por teléfono y tras cuestionarle si había manera de que continuaran trabajando, precisó que la única manera era que vendieran parte a México. La respuesta de la empresa fue negativa.

“Si ellos no quieren cooperar, no me importa con quien hablen; yo le dije al señor Canciller háblalo con el Presidente, pero mi jefe es el pueblo”, dijo el gobernador.

Información de Sin Embargo