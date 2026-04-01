La Embajada de Estados Unidos en México informó que la revisión de redes sociales y de actividades en internet ahora formará parte del trámite de diversas categorías de visas de no migrante. La medida, según indicó la propia representación diplomática, entró en vigor esta semana.

A través de su cuenta de X, la embajada señaló que las personas solicitantes deberán mantener sus redes sociales abiertas al público durante la realización del trámite. También advirtió que no cumplir con esta disposición podría retrasar el proceso de solicitud.

En la misma publicación, la representación estadounidense argumentó que cada decisión en torno al trámite de visas es “de seguridad nacional” y sostuvo que obtener una visa “es un privilegio y no un derecho”. Además, pidió a quienes inicien su proceso revisar la página de la embajada o del consulado correspondiente para conocer más detalles.

Qué visas estarán sujetas a esta revisión

De acuerdo con la información difundida, el Departamento de Estado ampliará la revisión de redes sociales y presencia en línea para varias categorías de visas de no inmigrante.

Entre ellas están las visas H-1B y sus dependientes, así como las visas F, M y J. Además, también se aplicará a solicitantes de visas A-3, C-3 para trabajadores domésticos, G-5, H-3, H-4 dependientes de H-3, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T y U.

📢 Aviso para solicitantes de visas a Estados Unidos



A partir del 30 de marzo de 2026, el Departamento de Estado ampliará la revisión de redes sociales y presencia en línea para más categorías de visas de no inmigrante.

Además de H‑1B (y sus dependientes) y las visas F, M y… pic.twitter.com/NMyUb5Uigy — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 1, 2026

La embajada recordó además que desde octubre pasado ya había reiterado que una visa puede ser cancelada en cualquier momento a discreción del gobierno estadounidense si las circunstancias lo justifican, tanto en el caso de ciudadanos particulares como de funcionarios públicos.

La embajada recuerda que una visa puede ser cancelada

Entre las causas de revocación mencionadas por la representación estadounidense se encuentran exceder el tiempo autorizado de estadía, participar en actividades no permitidas, representar un riesgo para la seguridad pública o estar vinculado a actividades terroristas.

Según lo difundido, no se requiere una condena penal para que una visa sea cancelada. Basta con que exista información suficiente para considerar que ese permiso ya no conviene a los intereses de Estados Unidos.

La embajada también recordó que el proceso es confidencial y que la persona afectada es notificada directamente. Añadió que la revisión de las condiciones de las visas ocurre de manera constante como parte de las tareas regulares del Departamento de Estado.

Además, informó sobre una nueva sanción para quienes crucen ilegalmente la frontera, consistente en una multa de 5 mil dólares, aunque no detalló todavía cuándo comenzará a aplicarse ni cómo sería su cobro.