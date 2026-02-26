El documento “Reporte Krame: Decodificando la caída de El Mencho”, atribuido a los analistas Ghaleb Krame y Tashiro Malekium, plantea que integrantes de “Los Chapitos” habrían proporcionado información determinante para ubicar a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Tapalpa, Jalisco. Según ese análisis, la localización del líder del CJNG no fue únicamente resultado de inteligencia técnica, sino de una cadena de alianzas tácticas y traiciones dentro del propio crimen organizado.

El reporte sostiene que la familia Guzmán habría utilizado información sensible como moneda de cambio en negociaciones con autoridades estadounidenses. En ese contexto se inscriben antecedentes recientes: en julio de 2024, Joaquín Guzmán López llevó a Ismael “El Mayo” Zambada a un vuelo hacia El Paso, donde ambos fueron detenidos por el FBI; posteriormente, Guzmán López se declaró culpable por cargos relacionados con secuestro. Paralelamente, Ovidio Guzmán negocia su condición de colaborador y Joaquín “El Chapo” Guzmán coopera desde prisión con información sobre estructuras criminales. El documento sugiere que ese patrón de colaboración habría incluido datos sobre el entorno de El Mencho.

La alianza entre Los Chapitos y el CJNG como pieza clave en la operación

Uno de los elementos centrales del análisis es la llamada “alianza táctica” entre Los Chapitos y el CJNG a finales de 2024. Iván Archivaldo Guzmán habría sellado un pacto con el grupo de Oseguera Cervantes para contener la presión de la facción de Zambada. El enlace habría sido Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, operador cercano al Mencho. Según el reporte, esa convivencia permitió acceso privilegiado a información sobre movimientos, propiedades y rutinas del líder del CJNG.

El documento también señala que Jesús Alfredo Guzmán, “Alfredillo”, permaneció varias semanas en una propiedad bajo control del Mencho en Jalisco, lo que habría facilitado la obtención de datos relacionales imposibles de captar solo por medios tecnológicos. A ello se suma un segundo vector de rastreo: la cadena de suministro médico del capo, quien padecía insuficiencia renal crónica y requería medicamentos de distribución restringida, lo que habría generado puntos vulnerables para seguimiento.

Según el análisis, la precisión operativa que condujo a la localización en Tapalpa sugiere que existió información proveniente del círculo cercano del capo. El reporte concluye que la supuesta alianza entre Los Chapitos y el CJNG habría funcionado simultáneamente como cooperación estratégica y como mecanismo de traición calculada dentro de negociaciones judiciales en Estados Unidos.

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana o estadounidense ha confirmado oficialmente esta versión. Se trata de un análisis de seguridad basado en fuentes de inteligencia y no de una postura institucional.