La noche del 11 de marzo de 2026, fue asesinado Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, tras un ataque armado mientras conducía sobre Periférico Sur, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.

Autoridades capitalinas confirmaron que el dirigente sindical recibió varios disparos mientras manejaba su vehículo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio para esclarecer el crimen.

Ataque armado en Periférico Sur

De acuerdo con el reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el ataque ocurrió a la altura de la colonia Isidro Fabela, cerca de la calle John F. Kennedy.

Anoche ejecutaron a Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del ISSSTE (SNTISSSTE) por más de una década.



Lo mataron de varios impactos de bala en Periférico Sur, a la altura de la colonia Isidro Fabela, en Tlalpan, CDMX.



— Fernanda Familiar (@qtf) March 12, 2026

Victoria Ranfla conducía una camioneta Jeep Grand Cherokee negra, modelo 2017, cuando un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta se acercó y disparó en múltiples ocasiones.

Las autoridades señalaron que la víctima recibió al menos cinco impactos de bala, lo que provocó que perdiera el control del vehículo.

La camioneta invadió los carriles centrales de Periférico, chocó contra el muro de contención y posteriormente impactó otro automóvil particular.

La conductora del vehículo afectado resultó lesionada, aunque fue atendida por servicios de emergencia y su estado fue reportado como estable.

Operativo y cierre vial tras el crimen

Tras el ataque, elementos de la policía capitalina acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y del Ministerio Público.

También se inició el análisis de cámaras de videovigilancia para identificar al agresor y reconstruir su posible ruta de escape.

El incidente provocó el cierre temporal de carriles centrales del Anillo Periférico en dirección al sur, a partir de la zona de Plaza Perisur, lo que generó fuertes afectaciones al tránsito durante varias horas.

Posteriormente, la camioneta de la víctima fue trasladada a instalaciones ministeriales de la Coordinación Territorial Tlalpan-4 para continuar con las investigaciones.

Trayectoria sindical en el ISSSTE

Luis Miguel Victoria Ranfla fue presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE entre 2013 y 2022, periodo en el que encabezó negociaciones laborales y representó a trabajadores del instituto.

Tras confirmarse el asesinato, líderes sindicales y miembros del gremio expresaron indignación y exigieron que el crimen sea esclarecido.

El político Jorge Gaviño lamentó el fallecimiento del dirigente.

"Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo Luis Miguel Victoria Ranfla, un líder sindical comprometido y respetado por su labor en favor de las y los trabajadores del ISSSTE", escribió en su cuenta de X.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo Luis Miguel Victoria Ranfla, un líder sindical comprometido y respetado por su labor en favor de las y los trabajadores del ISSSTE.



— Jorge Gaviño (@jorgegavino) March 12, 2026

También el político priista Erick Pérez pidió que las autoridades identifiquen y detengan a los responsables, calificando el hecho como un “cobarde asesinato”.

Investigación abierta

Hasta el momento, la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación para determinar el móvil del crimen y localizar al agresor que presuntamente escapó tras los disparos.

Las autoridades analizan cámaras de seguridad, testimonios y evidencia pericial para avanzar en la identificación del responsable.

El homicidio ha generado reacciones dentro del ámbito sindical y político, donde distintos actores han exigido que el caso no quede impune.