El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz y advirtió que su país tomará represalias por los ataques de Estados Unidos e Israel, en su primer mensaje público desde que asumió el poder.

El discurso fue transmitido por la televisión estatal iraní y leído por un presentador, según la traducción difundida por el servicio persa de la BBC.

Jamenei promete mantener presión sobre Occidente

En su mensaje, el nuevo líder iraní aseguró que el bloqueo del estrecho de Ormuz continuará como parte de la estrategia de presión contra sus adversarios.

“El bloqueo del estrecho de Ormuz debe seguir aplicándose sin duda alguna”, afirmó.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo, por donde pasa cerca del 20% del petróleo que se comercializa globalmente, por lo que cualquier interrupción en esa zona tiene impacto directo en los mercados energéticos internacionales.

Amenaza con abrir nuevos frentes

Mojtaba Jamenei también aseguró que Irán está preparado para abrir nuevos frentes de confrontación contra sus enemigos.

Según afirmó, Teherán ha estudiado escenarios en los que “el enemigo tiene poca experiencia y sería muy vulnerable”, y advirtió que estas acciones podrían activarse si continúa el estado de guerra.

Advertencia a países con bases estadounidenses

El líder iraní declaró que su país mantiene una política de “amistad” con los 15 países vecinos con los que comparte frontera terrestre o marítima.

Sin embargo, les pidió que cierren las bases militares estadounidenses en su territorio, ya que, según advirtió, esas instalaciones seguirán siendo objetivos de ataque si el conflicto se intensifica.

Promete vengar a los iraníes muertos

Jamenei también prometió “vengar la sangre de los iraníes” que han muerto en los bombardeos estadounidenses e israelíes.

El nuevo líder mencionó especialmente el caso de Minab, donde un ataque estadounidense cerca de una escuela dejó 168 personas muertas, entre ellas alrededor de 110 niños, según denuncias del gobierno iraní.

De acuerdo con un video verificado por la BBC, un misil Tomahawk estadounidense impactó una base militar cercana a la escuela. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que el caso se encuentra bajo investigación.

La llegada de Mojtaba Jamenei al poder

Mojtaba Jamenei asumió el liderazgo supremo de Irán el 8 de marzo, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrida el 28 de febrero, primer día del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

El nuevo líder es el segundo hijo de Alí Jamenei y durante años fue considerado uno de los principales candidatos para sucederlo, aunque mantuvo un perfil público relativamente bajo y ejercía influencia principalmente detrás de escena.

Según reportes citados por Reuters, Mojtaba Jamenei sufrió heridas leves durante los ataques recientes, aunque autoridades iraníes no han confirmado oficialmente los detalles.