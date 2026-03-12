Samuel Ramírez Jr., incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, fue detenido en Sinaloa y posteriormente trasladado a Estados Unidos, informaron autoridades estadounidenses este 12 de marzo.

El director del FBI, Kash Patel, explicó que el sospechoso permanecía prófugo desde hace casi tres años, tras ser señalado por su presunta participación en el asesinato de dos mujeres ocurrido el 21 de mayo de 2023. De acuerdo con el FBI, después del crimen Ramírez huyó de Estados Unidos, lo que llevó a que fuera acusado formalmente de asesinato el 24 de mayo de 2023.

Posteriormente, el 14 de noviembre de 2025, un tribunal federal emitió una orden de arresto en su contra, lo que derivó en su inclusión en la lista de los fugitivos más buscados del organismo. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 25 mil dólares por información que permitiera ubicarlo y detenerlo.

🚨🚨 CAPTURED: Another FBI Most Wanted – Samuel Ramirez Jr., apprehended in Sinaloa, Mexico.



Ramirez was on the run for nearly 3 years for his alleged involvement in the murder of two female victims May 21, 2023. After the alleged murders, he was believed to have fled the…

Tras su localización en territorio mexicano, el sospechoso fue capturado en Sinaloa y después trasladado a Estados Unidos. “Hace horas, Ramírez regresó de México a Estados Unidos y aterrizó en Seattle, donde quedó detenido por la Policía de Federal Way, donde enfrentará a la justicia correspondiente”, explicó Kash Patel, quien describió la captura como “otro objetivo de alto valor muy buscado” detenido bajo el liderazgo del FBI y del Departamento de Justicia.

El FBI agradeció la cooperación de diversas autoridades mexicanas que participaron en la localización y arresto, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto Nacional de Migración y la oficina del Agregado Legal del FBI en la Ciudad de México, además de la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Washington y corporaciones policiales estadounidenses. Según la ficha del FBI, Samuel Ramírez Jr. nació el 17 de abril de 1992 en California.