Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy” y secretario de Organización de Morena, realizó al menos 96 viajes por todo el país para apoyar campañas, fortalecer comités y formalizar afiliaciones.

Sin embargo, cuando periodistas solicitaron los comprobantes de esos desplazamientos; transporte, hospedaje, viáticos; el partido se limitó a afirmar que la información está disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). El problema: no aparece en la plataforma. Es más, la plataforma no carga desde hace una semana, no se pueden consultar los sueldos de ningún funcionario público o sus gastos.Esta omisión impide a la ciudadanía conocer en qué se gastaron recursos públicos asignados al hijo del expresidente López Obrador.

Los movimientos del operador político, documentados en Instagram, contrastan con la falta de datos precisos, desde el medio de transporte hasta los costos por concepto de alimentación o gasolina. Con ello, se revive una pregunta incómoda: ¿Cómo cumple con los principios de austeridad republicana un partido que no transparenta a uno de sus empleados más visibles?