En entrevista con José Cárdenas en Radio Fórmula el 7 de agosto, Sergio Gutiérrez Luna, ex presidente de la Cámara de Diputados, admitió haber recibido boletos VIP para la fiesta de la Fórmula 1 —valuados en 170 mil pesos cada uno— como cortesía del exclusivo Club 51.

¿Cortesía o desvío de ética pública?

Aunque el legislador intentó restarle importancia al gesto, argumentando que el Club extiende este trato a diversas personalidades, el valor supera ampliamente lo aceptable para un servidor público. Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), estos regalos deben ser rechazados o reportados inmediatamente, especialmente si ponen en duda la imparcialidad de quien los recibe

El lado legal: ¿existe un límite?

No existe un monto exacto permitido en la ley, pero se establece que los regalos deben limitarse a valores simbólicos y no alterar la objetividad. Además, se deben informar y entregar al órgano de control interno. Si no se hace, se puede sancionar incluso con multas equivalentes a hasta 150 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y hasta 14 años de inhabilitación o incluso prisión en casos graves

Contexto: cifran, justicia y contradicción

Este episodio ocurre en un contexto donde la desigualdad es otra conversación recurrente: el salario promedio mensual en México gira alrededor de 10 mil pesos. Un regalo de 170 mil es 17 veces este ingreso.

Además, investigaciones del Sistema Nacional Anticorrupción muestran que en temporadas festivas se denuncian cientos de regalos de alto valor; sin embargo, la mayoría no se reportan, alimentando la opacidad institucional