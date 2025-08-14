Donald Trump, con esa seguridad que lo caracteriza, afirmó que México “hace todo lo que ellos dicen”.

¿Será una verdad incómoda que no queremos escuchar?

En redes sociales, la frase ha encendido el debate. Algunos la descartan como provocación, otros se preguntan si, en el fondo, tiene algo de cierto.

¿Por qué? Porque los ejemplos sobran: extradiciones exprés de decenas de capos del narcotráfico solicitadas por Washington, decisiones comerciales ajustadas bajo amenaza de aranceles, y hasta políticas energéticas moldeadas para no tensar la relación bilateral.

¿Hacemos lo que Estados Unidos dice porque nos conviene, porque no queda de otra… o porque no queremos crear tensión?

¿Es ofensivo escuchar algo así… o es más doloroso aceptar que podría ser cierto?

Al final, la frase queda flotando como un eco incómodo: lo que nos molesta, ¿es que quizá no está tan equivocado?