El exdirector general de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, fue detenido este miércoles en Estados Unidos por cuestiones migratorias, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

Este hecho arrojó luz sobre otras especulaciones de actividades delictivas

Treviño, quien dirigió Pemex de 2017 a 2018, enfrenta señalamientos por supuestamente recibir sobornos por 4 millones de pesos a cambio de beneficiar a Odebrecht, una empresa involucrada en el escándalo internacional más resonante de corrupción en América Latina. La denuncia fue presentada por Emilio Lozoya, exdirector de esa empresa estatal.

Una orden de aprehensión fue emitida en 2021 tras su ausencia en una audiencia, y desde entonces había una búsqueda internacional en marcha.

El contexto importa