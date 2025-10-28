La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que el nuevo incremento al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) aplicado a refrescos y bebidas azucaradas no reducirá significativamente su consumo, aunque sí dejará una recaudación histórica de 35 mil millones de pesos adicionales para 2026.

El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma Cotera, explicó que este tipo de productos son considerados “inelásticos”, es decir, la gente los sigue comprando incluso cuando suben de precio. Según datos del propio gobierno, tras el primer impuesto de 2013, el consumo de bebidas azucaradas solo disminuyó un 5%, mientras que la recaudación se disparó.

Con la nueva modificación al IEPS, el impuesto pasará de 1.64 pesos a 3.01 pesos por litro en el caso de bebidas azucaradas tradicionales. Además, por primera vez, las versiones light y cero también pagarán un impuesto, de 1.5 pesos por litro, bajo el argumento de que, aunque tengan menos azúcar, siguen contribuyendo a hábitos de consumo poco saludables.

La medida forma parte del paquete de llamados “impuestos saludables”, que incluye aumentos similares al tabaco y a los videojuegos, con los que Hacienda proyecta ingresos totales por 42 mil millones de pesos. No obstante, la dependencia aseguró que el impacto será “controlado” y que no afectará empleos ni ventas en la industria de alimentos y bebidas.

El gobierno federal defiende el ajuste como una medida de recaudación progresiva, aunque expertos en salud pública y economía coinciden en que su efecto sanitario es casi nulo y su impacto recae directamente sobre los consumidores.

En los hechos, la gente seguirá comprando refrescos más caros, y el gobierno seguirá recaudando más, sin una política integral que fomente la alimentación saludable o mejore los ingresos de las familias.