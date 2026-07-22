Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

Los boletos para Mentiras El Musical se agotan en apenas 2 horas

CDMXEntretenimiento
Mauricio Elí
Author: Mauricio Elí
Less than 1 min.read

El éxito de Mentiras continúa. Así lo demuestra el lleno total logrado luego de anunciarse una función del formato All Stars del musical autoría de Manuel López Velarde, en la que participarán Mariana Treviño y Belinda, en el Auditorio Nacional el próximo 12 de septiembre.

El musical nacido de los grandes éxitos de Juan Gabriel, Lupita D’Alessio, Daniela Romo, Amanda Miguel y otras luminarias de las últimas décadas del 1900 mexicano es una fórmula que no falla. Sabedor de ello, el equipo de producción de Mentiras ha anunciado que abrirán un nuevo horario para el 12 de septiembre. De tal suerte, el público que no obtuvo pases para la función de las 21 horas podrá adquirir boletos para las 17:00 en el coloso de Reforma.

Las localidades ya están disponibles en taquillas del recinto y Ticketmaster.com

Artículo anterior
Aprende a crear tus propias canciones con este taller
Mauricio Elí
Mauricio Elí
Periodista especializado en fact checking. El trabajo de Mauricio Elí ha sido publicado en espacios como Animal Político, Verificado Mx, Gatopardo, El Economista (México), Tierra Adentro, entre otros. Su trayectoria incluye colaboraciones con el Grupo de Diarios América (GDA), AFP México, OCCRP en Español y el sitio web de la Unesco; es además autor de "Relatoría de la Indiferencia" —una serie de relatos cortos, antecesores de su primera novela— y "Fantasía sobre temas de Freesample", su primera composición digital incluida en álbum Cultivo de Sonidos vol. 1. En 2021 conceptualizóy produjo el concierto "#HastaEncontrarles: homenaje a las Madres Buscadores" en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México.

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.