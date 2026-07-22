Los boletos para Mentiras El Musical se agotan en apenas 2 horas

El éxito de Mentiras continúa. Así lo demuestra el lleno total logrado luego de anunciarse una función del formato All Stars del musical autoría de Manuel López Velarde, en la que participarán Mariana Treviño y Belinda, en el Auditorio Nacional el próximo 12 de septiembre.

El musical nacido de los grandes éxitos de Juan Gabriel, Lupita D’Alessio, Daniela Romo, Amanda Miguel y otras luminarias de las últimas décadas del 1900 mexicano es una fórmula que no falla. Sabedor de ello, el equipo de producción de Mentiras ha anunciado que abrirán un nuevo horario para el 12 de septiembre. De tal suerte, el público que no obtuvo pases para la función de las 21 horas podrá adquirir boletos para las 17:00 en el coloso de Reforma.

Las localidades ya están disponibles en taquillas del recinto y Ticketmaster.com