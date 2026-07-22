Este martes (21.07.2026). a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, por instrucciones del rector Leonardo Lomelí, elaborará un informe sobre el proceso de selección a licenciatura. Con esto, la UNAM busca explicar el incremento exponencial en los aciertos de los y las aspirantes al nivel licenciatura en la Máxima Casa de Estudios nacional.

«Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes», detalla el comunicado. «Asimismo, se informa que a partir de la publicación de los resultados se atiende a las personas aspirantes no seleccionadas que solicitan la revisión de su examen, así como a aquellas que tuvieron cancelada su participación. De estas últimas, quienes pidieron cita ya tienen fecha y hora para conocer personalmente las evidencias que sustentaron la determinación».

El procedimiento de acceso a Licenciatura en la Universidad Nacional ha levantado sospechas y protestas. De acuerdo con Excélsior, alrededor de 5 mil aspirantes han quedado fuera luego de un atípico aumento en el desempeño de los y las aspirantes que, en línea, concursaron por un pupitre en las escuelas y facultades de la UNAM.

Eduardo Backhoff, exconsejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pidió a la Casa de Estudios que realice una auditoría académica al considerar insuficientes los filtros con IA que pretendían evadir la trampa.

En su comunicado, la Universidad de la Nación refrendó su compromiso con la equidad y transparencia en los procesos de admisión; mientras tanto, colectivos de estudiantes rechazados alistan protestas y exigen exámenes presenciales.