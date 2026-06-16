«Tanquetas, agua con potencia, balas de goma, vámonos».

Así llamaba Mauricio Ymay, comentarista de ESPN, a la represión en contra de los colectivos de madres buscadoras que protestaron durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México.

En el episodio 17 del podcast OffTheRecord, que comparte con Miguel «El Piojo» Herrera y el periodista deportivo David Faitelson, Ymay descalificó las movilizaciones llamando «vagos» a quienes protestaron.

Aunque Faitelson intentó matizar, incluso reconociendo el derecho a la manifestación, El Piojo Herrera reforzó los comentarios de Ymay diciendo que quienes protestan deben tener consideración con quienes requieren moverse. «Si te quejas y estás discutiendo con ellos, te graban y entonces eres el malo de la película».

Herrera calificó las protestas como vandalismo y recordó que, «cuando se manifestaban mucho antes, y hacían vandalismo, iban a la cárcel». Pidió respeto a las tiendas de conveniencia.

Ante las críticas, el comentarista ha debido disculparse con un comunicado negacionista. Lastimero, Ymay decidió posicionarse como víctima de las críticas argumentando que sus dichos fueron malinterpretados a pesar de la literalidad. El canal de YouTube de Andrés Vaca, donde se transmitieron los comentarios, ha cortado el fragmento donde Ymay propuso reprimir las protestas.

Todos los ataques contra buscadoras provienen de hombres

Los hombres representan más del 75% de las personas desaparecidas en México. A pesar de ello, son quienes han dedicado tiempo a violentar y revictimizar a las mujeres que buscan.

El jueves 11 de junio, frente a la Columna de la Independencia, tres jóvenes en aparente estado de ebriedad intentaron robar una lona colocada por colectivos de búsqueda. Primero argumentaron que ellos apoyaban a las madres, que estaban ahí para apoyar, pero luego golpearon al periodista Santiago Rentería, que les pidió respeto.

Los jóvenes presuntamente intoxicados que atacaron e insultaron a las madres buscadoras han sido identificados como Liel Nasibi, Aaron Ortiz Jiménez y Abraham Chayo. Al ser confrontado vía Instagram, Aaron Ortiz Jimenes llamó «putitas buscadoras» a las madres. «Esas perras se ponen a tener hijos como ratas y luego no saben cómo educarlos», atacó.

Dan a conocer los nombres de los 3 agresores que utilizaron una lona de madres buscadoras para cubrirse de la lluvia y luego quisieron golpear a un reportero cuando les reclamaron:



Liel Nasibi

Aarón Ortíz jímenez

Abraham Chayo pic.twitter.com/ks2uuK1Fxm — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 15, 2026

Abraham Chayo, hijo del rabino Yosef Chayo, descalificó a las madres buscadoras como «malas madres» mientras Ortiz Jimenez y Nasibi continuaban la agresión sobre el Paseo de la Reforma.

Esta redacción buscó a Aaron Ortiz Jimenes, único de los tres atacantes que no ha eliminado o escondido sus redes sociales, para conocer su postura. No fue posible ya que su cuenta de Instagram no recibe mensajes. Lo mismo ocurrió al intentar localizar al rabino Chayo, quien ha cerrado los comentarios en sus redes.