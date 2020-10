Andrea Escalona, encargada de dar vida a Doña Inés el año pasado, será quien supla a Aylin Mujica en El Cuarentenorio Cómico, informó el productor Alejandro Gou, quien sostuvo que le parece extraña la versión sobre el secuestro exprés.

En entrevista para Ventaneando, Gou habló sobre las incongruencias que encontró en la versión dada a conocer por la actriz. «Hablé con ella ayer y lo que me contó fue realmente espantoso y no se lo deseo a nadie (…) me dijo que necesitaba faltar dos semanas al Cuarentenorio Cómico porque su papá le había quitado el pasaporte, porque no la dejaba regresar a México porque primero estaba la seguridad de ella, y eso es correcto», dijo.

Sin embargo, lo que despertó las sospechas del productor fue saber que tomaría otro trabajo, en Telemundo. «Me dijo que por mientras iba a tomar un trabajo en Telemundo (…) Le dije, ‘pero ¿cómo? ¿Hoy mismo te lo ofrecieron o por qué?’, ‘No, no, no, lo que pasa es que como el presidente de Telemundo me vio muy nerviosa, me ofreció trabajo’. Le dije, ‘ah, ok, pues está padre, qué suerte tienes’. Esto despertó mi suspicacia y mis dudas».

De acuerdo con Gou, pese a que le ofreció ayuda con la denuncia, ésta se negó.