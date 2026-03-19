Silvio Rodríguez afirmó que está dispuesto a levantarse en armas si se concreta una invasión de Estados Unidos a Cuba. A través de su blog personal Segunda Cita, dentro de su portal oficial Zurrón del Aprendiz, el cantautor escribió: “exijo mi AKM si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”.

El músico cubano, identificado históricamente como uno de los defensores de la Revolución, hizo esa declaración en respuesta a un texto titulado Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita, en el que se plantea que la isla debe entenderse como un Estado agredido y no como un Estado fallido, en referencia a los bloqueos económicos que Estados Unidos ha impuesto durante décadas.

La postura de Rodríguez también fue leída como un respaldo a las declaraciones del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que “cualquier agresor externo chocará en Cuba con una resistencia inexpugnable”, luego de las afirmaciones de Donald Trump sobre la posibilidad de tomar la isla.

Trump quiere tomar Cuba

La declaración del trovador fue publicada como comentario en una nota firmada por Josué Veloz Cerrade, quien cuestionó la postura de gobiernos como los de Brasil y Colombia frente a Cuba. En ese texto, el autor considera que ambos países han asumido una posición que exhibe la debilidad del progresismo regional ante el avance de la presión estadounidense.

En el artículo compartido por Rodríguez, Veloz Cerrade advirtió que si Estados Unidos sigue inclinando la balanza regional con sanciones, control financiero e influencia política, países como Brasil y Colombia podrían quedarse sin respaldo cuando enfrenten sus propias crisis.

“Apenas el lunes”, según el texto base, Donald Trump reiteró desde el Despacho Oval su intención de tomar Cuba, a la que calificó como “una nación muy débil” y “una nación fallida”. También dijo: “Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso estaría bien. Sería un gran honor tomar Cuba de alguna forma. Me refiero a que, ya sea liberándola o tomándola; creo que podría hacer lo que quisiera con ella”.

Las declaraciones de Trump reactivaron la tensión en torno a Cuba y provocaron respuestas desde distintos sectores afines al régimen, entre ellos la del propio Silvio Rodríguez, quien dejó clara su disposición a participar en una eventual defensa armada de la isla.