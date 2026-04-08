Francisco Zapata Nájera fue rescatado con vida este miércoles 8 de abril de la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, después de permanecer 14 días atrapado. El rescate marca uno de los momentos más importantes del operativo que se mantuvo activo durante casi dos semanas en condiciones complejas dentro del yacimiento.

De acuerdo con el comunicado conjunto del Comando Unificado, la extracción se concretó a las 10:36 horas, aunque su localización se había logrado desde la tarde del martes 7 de abril, alrededor de las 13:50 horas, tras intensas maniobras al interior de la mina.

Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, fue estabilizado por personal paramédico en el lugar antes de ser trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde recibe atención médica especializada.

Antes de ser sacado, el trabajador recibió una valoración médica dentro de la mina, como parte de los protocolos de seguridad aplicados por las brigadas de emergencia.

Así se vivió el momento exacto en el que salió el minero Francisco Zapata tras haber estado 14 días atrapado en El Rosario, Sinaloa.



Sin duda volvió a nacer. pic.twitter.com/isNaqmKm6S — Fernanda Familiar (@qtf) April 8, 2026

Casi dos semanas de maniobras para lograr sacarlo con vida

El operativo fue coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, junto con instancias federales y estatales, después de 14 días de trabajos continuos en la zona del siniestro. Las labores incluyeron el desalojo de agua y material acumulado, uno de los principales obstáculos para llegar hasta los trabajadores atrapados.

La extracción de Francisco Zapata representa el segundo hallazgo con vida dentro de este operativo, en una emergencia que ha mantenido en tensión a autoridades, rescatistas y familias desde el colapso en la mina.

La búsqueda no termina: todavía falta un trabajador

Pese al rescate, las labores en la mina Santa Fe no han concluido. El personal de emergencia continúa con la búsqueda del último trabajador que permanece sin ser localizado.

En las últimas horas también fue hallado otro de los mineros, pero sin vida. Hasta ahora, las autoridades no han revelado su identidad.

Con ese panorama, el rescate de Francisco Zapata se vuelve una noticia de alivio dentro de una tragedia que todavía no cierra por completo.