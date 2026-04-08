El rescate en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, entró en su momento más delicado después de que brigadas localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera, uno de los trabajadores atrapados desde hace 13 días. El hallazgo fue calificado como extraordinario, pero el problema ahora es otro: el minero sigue dentro porque se encuentra en una zona inundada y todavía no existen condiciones seguras para sacarlo.

De acuerdo con los reportes oficiales, Zapata Nájera fue ubicado a unos 300 metros de profundidad. Para llegar a él, los equipos han tenido que mantener una operación de bombeo permanente con el objetivo de bajar el nivel del agua y abrir una ventana segura de extracción. Hasta ahora, una bomba sumergible de 25 caballos de fuerza ha permitido reducir un metro el tirante, pero aún faltan 2.05 metros por abatir.

Las autoridades informaron que actualmente se extraen 9 litros de agua por segundo. Solo cuando el nivel sea favorable podrán movilizar al trabajador, aplicarle valoración médica inmediata y trasladarlo a una unidad de salud. El operativo sigue activo las 24 horas y bajo control del Comando Unificado.

El hallazgo con vida cambió por completo el operativo

La localización de Zapata Nájera reconfiguró el rescate, porque durante varios días la prioridad fue abrir paso en una mina colapsada y anegada sin poner en riesgo a los brigadistas. Ahora el objetivo central es sostener con precisión el bombeo, estabilizar la zona y evitar que una extracción apresurada provoque un nuevo accidente.

#ÚLTIMAHORA | la presidenta @ClaudiaShein destaca el rescate con vida de un minero tras 13 días bajo tierra en Sinaloa.



Lamenta el hallazgo sin vida de otro trabajador.

Continúa la búsqueda del último minero atrapado.#Sheinbaum, #Sinaloa, #Mineros, #Rescate, #Mexico, #Alerta pic.twitter.com/ercxnxSvUU — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) April 8, 2026

El contexto sigue siendo doloroso. Este miércoles también se confirmó que otro de los trabajadores fue localizado sin vida, y todavía queda una persona por encontrar. Es decir, el rescate no terminó: una parte del esfuerzo está concentrada en sacar con vida a Zapata Nájera y otra en continuar la búsqueda del minero que aún permanece desaparecido.

Sheinbaum pasa a segundo plano, pero confirma que el operativo no se ha detenido

La presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema en su conferencia de este miércoles y dijo que espera que el rescate pueda concretarse durante el día. También sostuvo que desde el derrumbe del 25 de marzo las labores no se han detenido y que en ellas participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Protección Civil y personal especializado, además del apoyo de la empresa minera.

Sheinbaum calificó el hallazgo con vida como “una noticia increíble”, pero el centro de la historia hoy no está en Palacio Nacional sino en el interior de una mina inundada, donde el reto ya no es encontrar al trabajador, sino lograr sacarlo con vida.