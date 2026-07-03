Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

El partido México Inglaterra se queda en su horario original

NoticiasDeportes
Redacción
Author: Redacción
1 min.read

Las afirmaciones de que la FIFA había cambiado el horario del partido México-Inglaterra quedaron echadas por el suelo. El encuentro, pactado a las 18 horas en el Estadio Ciudad de México queda sin modificaciones.

Este será el último partido que se disputará en México durante la Copa Mundial 2026. México, invicto hasta ahora, enfrentará a la selección inglesa en casa. Ninguna de las confirmaciones de modificación resultó efectiva. Incluso la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la FIFA no había compartido con su Administración las intenciones de modificar la agenda.

Los argumentos para el posible cambio eran la posibilidad de lluvias, pero todo indica que no será impedimento para el partido.

Límites en el festejo

Tras la muerte de cuatro personas durante el festejo por el triunfo de México sobre Ecuador, el Gobierno local ha pedido a la población festejar en diferentes puntos de la ciudad evitando la congregación multitudinaria en los alrededores de la Columna de la Independencia. Como parte de las acciones emprendidas por la CDMX, el acceso al entorno del monumento se limitará a 25 mil personas, animando a quienes asistan para distribuirse en puntos como algunas Utopías o el Monumento a la Revolución.

Artículo anterior
La música no se trata de saber sino de sentir: Carlos Miguel Prieto
Redacción
Redacción

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.