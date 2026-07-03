Las afirmaciones de que la FIFA había cambiado el horario del partido México-Inglaterra quedaron echadas por el suelo. El encuentro, pactado a las 18 horas en el Estadio Ciudad de México queda sin modificaciones.

Este será el último partido que se disputará en México durante la Copa Mundial 2026. México, invicto hasta ahora, enfrentará a la selección inglesa en casa. Ninguna de las confirmaciones de modificación resultó efectiva. Incluso la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la FIFA no había compartido con su Administración las intenciones de modificar la agenda.

Los argumentos para el posible cambio eran la posibilidad de lluvias, pero todo indica que no será impedimento para el partido.

Límites en el festejo

Tras la muerte de cuatro personas durante el festejo por el triunfo de México sobre Ecuador, el Gobierno local ha pedido a la población festejar en diferentes puntos de la ciudad evitando la congregación multitudinaria en los alrededores de la Columna de la Independencia. Como parte de las acciones emprendidas por la CDMX, el acceso al entorno del monumento se limitará a 25 mil personas, animando a quienes asistan para distribuirse en puntos como algunas Utopías o el Monumento a la Revolución.