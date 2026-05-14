A un año del asesinato de José “Pepe” Muñoz Vega y Ximena Josefina Guzmán Cuevas, dos de los colaboradores más cercanos de Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas reportan 18 personas detenidas, pero aún no han informado quién ordenó ni financió el ataque.

El crimen ocurrió el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez. Desde entonces, la investigación ha identificado a un grupo delictivo con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México, pero la autoría intelectual sigue siendo la gran pregunta pendiente.

Durante la presentación de avances, Brugada Molina aseguró que ni ella ni su equipo recibieron amenazas antes del ataque.

“Nunca recibimos ninguna amenaza o mensaje que pusiera en alerta al Gobierno o a algún integrante”, afirmó.

La declaración tomó relevancia porque, de acuerdo con Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, el crimen fue planeado con al menos 20 días de anticipación.

Fiscalía descarta una red interna en el asesinato

Bertha Alcalde Luján también descartó, hasta ahora, que una red interna del Gobierno capitalino hubiera facilitado información sobre las rutinas de José Muñoz Vega y Ximena Josefina Guzmán Cuevas.

🚨 A casi un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, ya suman 18 personas detenidas por el caso.



Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, informó que las investigaciones siguen abiertas y que todavía se desarrollan… pic.twitter.com/0FVxYAvVHQ — Fernanda Familiar (@qtf) May 14, 2026

La fiscal explicó que la investigación no arroja indicios de una filtración desde dentro del Gobierno de la Ciudad de México.

Lo que sí estableció la Fiscalía es que los agresores habrían obtenido esa información por sus propios medios, mediante vigilancia directa sobre las víctimas.

De acuerdo con la investigación, los responsables siguieron a Muñoz Vega y Guzmán Cuevas desde sus domicilios, realizaron reuniones previas en predios del Estado de México y desplegaron una operación con siete vehículos y al menos seis ejecutores directos.

Ese nivel de planeación contrasta con lo dicho por Brugada: el Gobierno capitalino asegura que no recibió señales de advertencia antes del ataque.

18 detenidos y una investigación abierta

Al cumplirse un año del crimen, las autoridades reportan 18 personas detenidas.

De ese total, 10 fueron vinculadas a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa.

Otras ocho personas fueron vinculadas por delitos relacionados con la operación criminal.

Además, un integrante del grupo delictivo que tenía orden de aprehensión fue localizado muerto en Morelos meses después.

Aunque la Fiscalía ha avanzado en la identificación de participantes materiales y operadores del ataque, todavía no se ha dado a conocer públicamente quién ordenó la agresión contra dos de las personas más cercanas a la jefa de Gobierno.

Brugada promete justicia para Pepe y Ximena

Clara Brugada cerró su mensaje con un tono personal. Recordó a José Muñoz Vega como un compañero de lucha de más de 35 años y a Ximena Josefina Guzmán Cuevas como una colaboradora con quien trabajó durante siete años de manera intensa.

“No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia para Pepe y Ximena”, afirmó.

La jefa de Gobierno aseguró que la investigación no se ha detenido desde el día del crimen.

A un año del asesinato, el caso tiene detenidos, líneas de investigación y una operación criminal reconstruida por la Fiscalía. Pero el punto central sigue abierto: quién mandó matar a Pepe Muñoz y Ximena Guzmán.