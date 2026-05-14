Empresa señalada por presunto huachicol transfirió millones al yerno de Rocío Nahle, revela MCCI

Energy Refinados, empresa señalada por operaciones de posible huachicol fiscal, transfirió recursos en 2023 a una compañía en la que participa Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle, entonces secretaria de Energía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y actual gobernadora de Veracruz.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la misma empresa incurrió ese año en dos operaciones de importación de combustibles en las que omitió el pago de impuestos y derechos aduaneros.

Los documentos oficiales consultados por MCCI señalan que el 25 de septiembre de 2023, Energy Refinados realizó dos importaciones de grandes volúmenes de combustible sin cubrir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IVA de importación ni los derechos por servicios de trámite aduanero.

El monto detectado por el SAT equivale a cientos de miles de litros de combustible: hasta 607 mil litros de gasolina premium o 758 mil litros de diésel, según los cálculos hechos con las cuotas vigentes en esa semana.

El SAT detectó adeudos millonarios por importación de combustibles

La Administración General de Recaudación del SAT determinó que Energy Refinados omitió impuestos por más de 3 millones 582 mil pesos.

Como la empresa no ha pagado, el adeudo creció por multas, actualizaciones y recargos hasta llegar a 17 millones 745 mil pesos, según el expediente consultado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

En las dos operaciones del 25 de septiembre de 2023, la autoridad fiscal identificó una omisión de 2 millones 68 mil pesos por IEPS.

También determinó incumplimientos por 1 millón 514 mil pesos relacionados con derechos de trámite aduanero e IVA.

El importe actualizado por IEPS, IVA y trámites aduaneros asciende a más de 5 millones 269 mil pesos. A eso se suman multas por 12 millones 302 mil pesos por infracciones a leyes tributarias federales y disposiciones de comercio exterior.

Energy Refinados impugnó la resolución del SAT mediante un juicio de nulidad para intentar invalidar el cobro de los créditos fiscales.

Sin embargo, el expediente señala que la empresa no garantizó el adeudo, requisito necesario para suspender el cobro. Por ello, la autoridad consideró exigible el crédito e inició el procedimiento administrativo de ejecución, lo que abre la posibilidad de embargar bienes para recuperar el monto reclamado.

Pagos a una empresa del yerno de Rocío Nahle

La investigación de MCCI también retoma que Energy Refinados y Reciclador e Óleo transfirieron más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, empresa en la que Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle, aparece como accionista.

De ese monto, al menos 3.3 millones de pesos habrían sido aportados por Energy Refinados.

Los pagos ocurrieron en 2023, el mismo año en que se realizaron las importaciones observadas por el SAT y cuando Rocío Nahle encabezaba la Secretaría de Energía.

Servicios Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, Nuevo León, con Fernando Bilbao Arrieta como socio y presidente del consejo, cargo que ha mantenido desde entonces, según actas mercantiles citadas en la investigación.

Energy Refinados también fue constituida en Monterrey, en febrero de 2017, con el objeto social de comercializar productos derivados del petróleo.

En diciembre de 2018 inició su trámite ante la Comisión Reguladora de Energía para obtener un permiso de comercialización de combustibles. La autorización fue otorgada el 30 de septiembre de 2019, de acuerdo con lo constatado por MCCI.

La omisión equivale a entre 20 y 25 pipas

El monto de IEPS omitido permite dimensionar el volumen de combustible involucrado.

Con base en las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2023, semana en la que se realizaron las importaciones, los 2 millones 68 mil pesos de IEPS omitido equivaldrían aproximadamente a 748 mil litros de gasolina regular, 607 mil litros de gasolina premium o 758 mil litros de diésel.

Ese volumen alcanzaría para llenar entre 20 y 25 pipas con capacidad de 30 mil litros cada una.

En los documentos oficiales consultados por MCCI no se precisa qué tipo de combustible fue importado por Energy Refinados en las operaciones observadas.

La investigación se suma a reportes previos sobre empresas relacionadas con Fernando Bilbao Arrieta. De acuerdo con esos antecedentes retomados por MCCI, el yerno de Rocío Nahle habría multiplicado sus ingresos durante el gobierno de López Obrador, al pasar de reportar mil 300 pesos ante el SAT en 2018 a más de 100 millones en 2024.

El caso coloca bajo revisión la relación entre permisos energéticos, operaciones fiscales observadas por el SAT y transferencias millonarias hacia una empresa vinculada familiarmente con quien encabezaba la Secretaría de Energía en ese momento.