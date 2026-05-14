Así habría lavado dinero Fernando “N”, sobrino del secretario de Marina de AMLO: con su mamá, pólizas y efectivo

La Fiscalía General de la República señaló que Fernando “N” y Roberto Farías Laguna, hermanos acusados de huachicol fiscal y lavado de dinero, habrían usado nombres de familiares, pólizas de seguro, inmuebles, vehículos de alta gama, joyas y movimientos financieros inusuales para mover millones de pesos.

Los hermanos, quienes se dicen inocentes y aseguran ser “chivos expiatorios”, son señalados por los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la FGR, el análisis financiero del caso apunta a que los Farías Laguna utilizaron estructuras familiares y operaciones aparentemente legales para intentar justificar recursos cuyo origen lícito no ha sido acreditado.

Uno de los casos detectados por la Fiscalía involucra a Fernando “N”, quien en septiembre de 2021 adquirió una póliza de seguro de vida por 11 millones 135 mil 981 pesos y puso como beneficiaria a su madre, Ana Elizabeth.

La FGR señala pólizas, familiares e inmuebles

La Fiscalía explicó que una de las modalidades detectadas fue la compra de pólizas de seguro de vida sobrefinanciadas, para después realizar retiros anticipados.

Según la institución, este tipo de operación puede servir para ocultar el vínculo entre el dinero y el delito que habría generado esos recursos, ya que los fondos regresan mediante el reembolso de la compañía aseguradora.

Además del caso de Fernando “N” y la póliza con su madre como beneficiaria, la FGR también señaló operaciones vinculadas con Roberto Farías Laguna, vicealmirante, quien habría recibido pagos a través de la Secretaría de Marina por concepto de nómina que superaron 1.7 millones de pesos.

“Manuel Roberto Farías Laguna, en ciertos días, recibió desde tres o incluso hasta 15 CFDI o transferencias bancarias, con fecha de emisión del mismo día, por cantidades que llegan a superar más de 800 mil pesos, lo que resulta inusual, toda vez que para pago de nómina se tendría que emitir uno o dos CFDI a la quincena o al mes correspondiente”, señaló la Fiscalía.

La FGR también detectó que Roberto Farías Laguna habría utilizado el nombre de su esposa, Lucía, para adquirir un inmueble con valor de cinco millones 136 mil 489 pesos en 2019.

En esa operación destacaron tres pagos en efectivo por 677 mil 992 pesos, lo que para la Fiscalía podría tratarse de una simulación de operaciones.

Efectivo, joyas y vehículos de alta gama

Otra operación señalada por la FGR fue la venta de un inmueble por 4.5 millones de pesos a una persona presuntamente familiar de los Farías Laguna, identificada como ama de casa.

Para la Fiscalía, este tipo de movimientos forma parte de un patrón financiero en el que familiares, bienes inmuebles y mecanismos legales fueron utilizados para mover recursos sin que se acreditara claramente su origen.

La institución también indicó que los hermanos habrían lavado dinero mediante la compra de vehículos de alta gama y joyas.

El expediente sostiene que, después de revisar la información financiera, no se aprecia el origen lícito de la riqueza atribuida a Fernando “N” y Roberto Farías Laguna.

La acusación coloca nuevamente el caso del huachicol fiscal bajo la lupa, ahora con señalamientos sobre el uso de familiares, pólizas de vida, pagos en efectivo y operaciones patrimoniales para presuntamente ocultar recursos millonarios.