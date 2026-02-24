martes, febrero 24, 2026
Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

Ya no podrás usar la cédula profesional como identificación oficial

NoticiasEl Mejor Buscador de Internet
Roberto Barajas
Author: Roberto Barajas
1 min.read
Ya no podrás usar la cédula profesional como identificación oficial

Sí, así como lo lees. Ese plastiquito que presumías cada que alguien decía “a ver si es cierto que eres ingeniero” ya no sirve como identificación oficial. Desde el 18 de febrero de 2026, la cédula profesional (física o electrónica) dejó de ser válida para trámites donde te pidan identificación.

La medida fue publicada el 17 de febrero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación por la SEP. Y no es sugerencia, es regla: autoridades y dependencias deberán rechazarla como documento de identidad.

Y desde el 18 de febrero de 2026, la cédula tanto en su versión física como electrónica, ya no es válida como identificación oficial en México.

O sea, sí puedes seguir diciendo “soy licenciado”, pero eso no significa que el banco te va a abrir la cuenta con tu cédula en la mano.

¿Entonces para qué sirve ahora?

Tranquilo, no quedó como recuerdo de graduación. La cédula profesional mantiene su función original: acreditar que estudiaste y que estás autorizado para ejercer tu profesión en México. Es decir, prueba que te quemaste las pestañas… pero no prueba que eres tú ante una institución.

Ya no sustituye INE, pasaporte ni otros documentos oficiales de identidad en trámites administrativos como procesos notariales, cuentas bancarias o gestiones ante dependencias públicas.

¿Y quién manda ahora?

Aquí entra la estrella del 2026: la CURP.

El DOF establece que la Clave Única de Registro de Población es la fuente única de identidad en México, tanto para mexicanos como para extranjeros. Y no solo eso: la CURP Biométrica (con huellas dactilares y fotografía) será el documento de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional.

En otras palabras: ya no basta con decir tu nombre completo y fecha de nacimiento. Ahora toca dejar huella… literalmente.

Así que ve guardando tu cédula en la carpeta de “logros académicos” y prepárate para el nuevo rey del trámite: la CURP Biométrica. Porque en 2026, tu identidad ya no se presume… se escanea.

Artículo anterior
X limita respuestas automáticas: ¿qué cambia realmente y a quién afecta?
Roberto Barajas
Roberto Barajas
"El buscador confiable" Me llaman el buscador confiable porque !no me cocino al primer hervor! Las notas enviadas al PortalFF, provienen de mi búsqueda constante de información, para encontrar la mejor y más completa versión, de sucesos y datos, actuales. No creo, fácilmente, en lo que "informan" expertos; me gusta hurgar y me divierte la habilidad de cuestionar, descubrir y mostrar que, no todo lo que brilla es oro... Siempre hay algo que pocos cuentan y seré quien se atreva a compartir esas historias, contigo. Así­ que te invito a 'compartir el pensamiento y las cosas buenas de la vida'.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.