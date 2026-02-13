Se nos fue Ma Nena… la abuelita que decía que estaba tomando “agüita”, pero todos sabíamos que era Coca-Cola.

A sus 97 años falleció María Elena Aviña, la mujer que sin buscar fama terminó conquistando TikTok con algo tan simple como una taza y una sonrisa pícara.

Todo empezó en un video familiar. Su nieta le ofrecía refresco casi en secreto: “¿Quiere coca? Pero no le diga a mi mamá”. Y Ma Nena, cómplice total, aceptaba. Cuando le preguntaban qué estaba tomando, respondía con una inocencia perfectamente actuada: “¿Nada? ¿Agüita?”. Y si la interrogaban más… “También, agüita”.

Pero el momento que la volvió eterna fue cuando aseguró que la otra taza era café y hasta fingió quemarse: “¡Ay me quemé!”. Esa actuación improvisada fue suficiente para que millones se enamoraran de ella.

No era solo el refresco. Era su picardía. Era esa vibra de abuelita traviesa que todos sentimos cercana, como si fuera parte de nuestra propia familia.

En los últimos días su salud se había deteriorado y su familia lo había comunicado con respeto. Finalmente confirmaron su fallecimiento con un mensaje que dolió leer: no cuestionan por qué se fue, pero eso no quita el vacío de ya no tenerla.

Ma Nena se fue… pero dejó algo que no se borra: la prueba de que la ternura todavía puede dominar internet.