El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso en el Capitolio.

En su intervención, el mandatario volvió a referirse a su decisión de declarar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y de clasificar el fentanilo ilícito como Arma de Destrucción Masiva. Aseguró que con su “nueva campaña militar” se ha detenido en cantidades récord la entrada de drogas a Estados Unidos.

“Por eso designé a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y declaré el fentanilo ilícito como Arma de Destrucción Masiva. Con nuestra nueva campaña militar, hemos detenido la entrada de cantidades récord de drogas a nuestro país, y virtualmente hemos detenido por completo su ingreso por agua o mar, se habrán dado cuenta de eso”, afirmó. Luego añadió en tono de broma: “Ya nadie quiere ir de pesca”, en referencia a los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

Trump también sostuvo que durante años “grandes partes de nuestro territorio, incluyendo grandes partes de México, realmente muy grandes partes de México, han sido controladas por cárteles de la droga asesinos”.

Trump, sin pudor, se atribuye el golpe contra “El Mencho”



pic.twitter.com/yyBa0lrKGw — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 25, 2026

Más adelante, al referirse al operativo en el que murió “El Mencho”, llevado a cabo por autoridades mexicanas, el republicano lo presentó como un logro de su administración: “También hemos dado de baja a uno de los cabecillas de carteles más siniestros de todos. ¿Vieron eso?”, presumió ante los legisladores.

El discurso enmarcó estas declaraciones dentro de su estrategia de seguridad hemisférica y de su política de combate al narcotráfico.

Venezuela y producción energética

En otra parte de su mensaje, Trump afirmó que Estados Unidos recibió más de 80 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela, cifra que supera los 50 millones que había mencionado la semana pasada durante un acto en Roma, Georgia.

“Hemos recibido más de 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela”, expresó.

También destacó que Estados Unidos alcanzó el nivel más alto jamás registrado de producción de gas natural y reiteró su intención de impulsar el sector energético nacional mediante nuevos procesos de perforación.

Además, señaló que tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses, su gobierno planea mantener bajo control las ventas y los ingresos derivados del petróleo venezolano sin un límite temporal definido.