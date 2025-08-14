jueves, agosto 14, 2025
Conferencias
All

Top 5 This Week

Related Posts

Sacaba puro 10 y ahora sobrevive con el salario mínimo: el desahogo viral de una joven mexicana

El Mejor Buscador de Internet
Roberto Barajas
Author: Roberto Barajas
2 min.read
yossi vega

Resulta que una joven mexicana se volvió viral con esto que dijo, cito textualmente:

“Yo con 10 y sueldo mínimo, ellas con 5 y viajando”: el video que se hizo viral.

Sí, así de directo, como una cachetada. La chava, que se llama Yossi Vega, salió con todo en TikTok, contándonos cómo su esfuerzo académico no siempre se traduce en billete. ¡Boom!

A través de su cuenta, @yossivegaa, nos deja ver que mientras ella se rompía la cabeza sacando diez tras diez, sus excompañeras, esas que chillaban con cinco y seis, hoy se la viven viajando y disfrutando la vida. Y la escena más épica: ella, comiendo sola en su hora de comida, soltando esta frase que hizo eco en miles de corazones frustrados:

«Yo viendo cómo mis amigas, las que sacaban puros 5 y 6 en las materias, se la viven viajando, y yo que salí con 10 vivo con el salario mínimo.”

@yossivegaa

ahora si q la escuela no te garantiza nada pues, y como alguien decía eres vivo en la escuela pero en la vida real no tanto🥲🥲 #humor #contenido #fyp #amigos #trabajo #escuela

♬ sonido original – snoopytumbadoo

Yossi remata con la reflexión que es un golpe a la cruda realidad:“Ahora sí que la escuela no te garantiza nada, pues. Y como alguien decía: eres vivo en la escuela, pero en la vida real no tanto.”

Obvio, la red se volvió loca. Muchos se identificaron, compartieron sus historias, y se preguntaron: ¿para qué sirve realmente sacar buenas calificaciones si la vida es otra onda?

Y para rematar, Yossi subió otro video aclarando que no se estaba quejando, solo quería desahogarse. Pero, mis panas, ese desahogo se convirtió en el reflejo de un problema que enfrentan muchos recién egresados en México.

Así que ya saben: no siempre los diez son los que la rompen en la vida real

@yossivegaa

#contenido #viral #noticias #fyp #trabajo

♬ sonido original – 👑LA MÁXIMA👑

Por cierto que los comentarios están de rechupete:

  • «Porque algunas personas son inteligentes para la escuela y otras inteligentes para la vida»
  • «en la uni había un maestro que nos decía «no se maten por las calificaciones, mejor hagan relaciones con personas dentro de la industria, inclusive con compañeros de otros semestres, eso es lo que realmente les va a servir» y de mi salón solo 2 ejercen, que fueron los más extrovertidos del salón»
  • «en la uni había un maestro que nos decía «no se maten por las calificaciones, mejor hagan relaciones con personas dentro de la industria, inclusive con compañeros de otros semestres, eso es lo que realmente les va a servir» y de mi salón solo 2 ejercen, que fueron los más extrovertidos del salón»
  • «siempre le digo a mi hija que una calificación no la define, es bonito tener buenas notas pero la verdadera inteligencia es resolver las situaciones del dia a dia»
Artículo anterior
Nuevo León, líder nacional en salud y reducción de pobreza: Samuel García y Martha Herrera
Roberto Barajas
Roberto Barajas
"El buscador confiable" Me llaman el buscador confiable porque !no me cocino al primer hervor! Las notas enviadas al PortalFF, provienen de mi búsqueda constante de información, para encontrar la mejor y más completa versión, de sucesos y datos, actuales. No creo, fácilmente, en lo que "informan" expertos; me gusta hurgar y me divierte la habilidad de cuestionar, descubrir y mostrar que, no todo lo que brilla es oro... Siempre hay algo que pocos cuentan y seré quien se atreva a compartir esas historias, contigo. Así­ que te invito a 'compartir el pensamiento y las cosas buenas de la vida'.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Popular Articles

Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

© Desarrollado por Básico.fm.