Resulta que una joven mexicana se volvió viral con esto que dijo, cito textualmente:

“Yo con 10 y sueldo mínimo, ellas con 5 y viajando”: el video que se hizo viral.

Sí, así de directo, como una cachetada. La chava, que se llama Yossi Vega, salió con todo en TikTok, contándonos cómo su esfuerzo académico no siempre se traduce en billete. ¡Boom!

A través de su cuenta, @yossivegaa, nos deja ver que mientras ella se rompía la cabeza sacando diez tras diez, sus excompañeras, esas que chillaban con cinco y seis, hoy se la viven viajando y disfrutando la vida. Y la escena más épica: ella, comiendo sola en su hora de comida, soltando esta frase que hizo eco en miles de corazones frustrados:

«Yo viendo cómo mis amigas, las que sacaban puros 5 y 6 en las materias, se la viven viajando, y yo que salí con 10 vivo con el salario mínimo.”

Yossi remata con la reflexión que es un golpe a la cruda realidad:“Ahora sí que la escuela no te garantiza nada, pues. Y como alguien decía: eres vivo en la escuela, pero en la vida real no tanto.”

Obvio, la red se volvió loca. Muchos se identificaron, compartieron sus historias, y se preguntaron: ¿para qué sirve realmente sacar buenas calificaciones si la vida es otra onda?

Y para rematar, Yossi subió otro video aclarando que no se estaba quejando, solo quería desahogarse. Pero, mis panas, ese desahogo se convirtió en el reflejo de un problema que enfrentan muchos recién egresados en México.

Así que ya saben: no siempre los diez son los que la rompen en la vida real

Por cierto que los comentarios están de rechupete: