Un caso que parece sacado de una serie judicial encendió la polémica en Durango y ya genera ruido a nivel nacional. Un abogado cambió legalmente su identidad de género y pidió ser juzgado con perspectiva de género en un proceso familiar, una decisión que, según la denunciante, terminó afectando directamente a una menor de apenas cuatro años.

La historia fue expuesta por la psicóloga Gloria Valentina Méndez Arámbula, quien asegura que su expareja, Cristian Jafet Montenegro Chairez, realizó el cambio de hombre a mujer después de intentar deslindarse de sus responsabilidades como padre, presuntamente para evitar el pago de la pensión alimentaria.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto legal lleva más de cuatro años arrastrándose entre demandas civiles y penales. Mientras los procesos iniciados por su expareja avanzan con rapidez, sus denuncias por violencia familiar siguen detenidas, situación que ella describe como una vida completamente judicializada.

El uso de la identidad de género dentro de un litigio familiar

El punto de quiebre ocurrió durante una audiencia. Gloria Valentina solicitó que se aplicara la perspectiva de género al considerarse víctima. En respuesta, su expareja presentó una nueva acta de nacimiento en la que ya figuraba legalmente como mujer y exigió el mismo trato.

Según su versión, el juez décimo cuarto de control y juicio oral, Jaime Romero Maldonado, permitió que el proceso continuara reconociendo la nueva identidad legal, sin resolver el conflicto de criterios. El resultado fue que Gloria Valentina terminó vinculada a proceso por el presunto delito de sustracción de menores, sin que existiera, asegura, una investigación previa en su contra.

Visiblemente afectada, la psicóloga calificó la situación como una burla al sistema de justicia y advirtió que este caso podría sentar un precedente peligroso para otras mujeres en litigios familiares. Asegura que no se trata solo de su historia, sino de vacíos legales que podrían ser utilizados estratégicamente.

El caso tomó mayor relevancia por el perfil público del implicado. Cristian Jafet Montenegro Chairez ha ocupado diversos cargos en el ámbito gubernamental y jurídico. Fue titular de Protección Civil en Sombrerete, Zacatecas; aspirante a consejero del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas de Durango, y representante legal en casos mediáticos recientes.

Además, en años anteriores formó parte del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, lo que ha intensificado el debate sobre el uso del sistema legal, la aplicación de la perspectiva de género y los límites de la legislación actual.

Mientras el debate crece y las opiniones se polarizan, una menor de cuatro años permanece en medio de una batalla legal sin resolución clara, convertida en el centro de un caso que ya no solo se discute en tribunales, sino también en la opinión pública.