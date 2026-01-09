Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvieron a Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la funcionaria fue capturada este viernes en la colonia Centro y se le vincula con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre del año pasado.

La detención ocurrió dentro del Palacio Municipal

Tras su detención, Yesenia Méndez fue asegurada en el Despacho de la Presidencia Municipal y posteriormente puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Las autoridades informaron que la detenida será presentada ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra, donde se definirá su situación jurídica.

Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha detallado el grado de participación de la funcionaria en el homicidio ni el móvil del crimen, aunque confirmó que la investigación sigue en curso.

El caso ha generado impacto en el ámbito político local debido a que la detenida formaba parte del círculo cercano de la alcaldesa, al desempeñarse como su secretaria particular dentro del gobierno municipal.