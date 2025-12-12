Niñas rarámuri conmueven al Vaticano con su interpretación de «La Guadalupana»

Un momento de profunda emoción se vivió en el Vaticano cuando un grupo de niñas rarámuri, pertenecientes a la casa hogar Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, en Carichí, Chihuahua, interpretó La Guadalupana ante cientos de asistentes. Su presentación, grabada en video, rápidamente comenzó a circular en redes sociales y despertó una ola de orgullo en todo México.

Las niñas, vestidas con atuendos tradicionales rarámuri, entonaron el canto con una sensibilidad que capturó la atención del público desde la primera nota. Lo que inició como una presentación programada dentro de una actividad cultural terminó por convertirse en un momento que muchos describieron como “sobrecogedor” y “de piel chinita”.

Usuarios en redes reaccionaron con mensajes de admiración al ver el video viral de las niñas de la casa hogar “Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres”

“Es un orgullo ver a nuestras niñas llegar tan lejos”,

“Qué hermoso que representen nuestra vestimenta en un lugar tan importante”,

“Se siente la fe y la emoción en cada nota”, se leía entre los comentarios.

Además del impacto musical, la presentación resaltó la labor que realizan instituciones como la casa hogar donde viven estas niñas, así como los albergues y programas educativos que trabajan con la niñez indígena en la región.

En comunidades apartadas como Carichí, estos espacios suelen ser la diferencia entre la vulnerabilidad y la oportunidad.

La interpretación en el Vaticano no solo mostró el talento de estas pequeñas, sino también la fuerza cultural de los pueblos originarios de México. Para muchos, fue un recordatorio de que la riqueza indígena del país sigue viva, presente y capaz de brillar en cualquier escenario del mundo.

El video continúa expandiéndose por internet, despertando emociones y reafirmando algo que muchos sienten con orgullo: cuando las raíces mexicanas se expresan con el corazón, el mundo escucha

Este es el video con la hermosa interpretación de las niñas: