Un comercial navideño de McDonald’s Países Bajos ha encendido una tormenta digital después de mostrar una visión oscura y caótica de las fiestas decembrinas… y hacerlo completamente con Inteligencia Artificial.

El anuncio, titulado “Es la época más terrible del año”, presentaba escenas generadas por IA: peleas en centros comerciales, accidentes provocados por tormentas de nieve, e incluso un choque causado por el trineo de Santa Claus. Lo que buscaba ser una sátira terminó convirtiéndose en blanco de críticas.

En redes sociales no tardaron los comentarios:

“Qué manera de desanimar a la gente”,

“Se nota que es IA”,

“Boicotearía McDonald’s después de ver esta basura”.

La presión fue tanta que McDonald’s retiró el video de todas sus plataformas, al igual que The Sweetshop, el estudio detrás del proyecto.

“La IA no hizo esta película. Nosotros lo hicimos”

Tras la polémica, medios locales reportaron que la CEO de The Sweetshop defendió el trabajo, asegurando que el proyecto no fue improvisado ni automatizado.

Este es el polémico anuncio navideño de McDonald's generado por IA



Los comentarios han sido desactivados en YouTube pic.twitter.com/gstQvCM0oA — Yo Soy Don Rober (@YoSoyDonRober) December 11, 2025

Reveló que el equipo pasó siete semanas trabajando sin descanso, con hasta 10 especialistas en IA y postproducción afinando cada detalle mediante The Gardening Club, su motor interno. Según explicó, generaron miles de tomas todos los días para después darles forma en la edición, tal como se realiza en cualquier producción cinematográfica.

“Esto no fue un truco de IA. Fue una película.”

—CEO de The Sweetshop

La directiva añadió que el resultado final representa algo más grande: la unión entre la artesanía humana y la tecnología, capaces —según ella— de crear una obra “genuinamente cinematográfica”.

Pese a las intenciones del estudio, el comercial terminó como un ejemplo más del choque cultural actual entre creatividad, tecnología y expectativas del público… especialmente cuando se trata de la Navidad.